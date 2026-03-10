HABER

İsrail'dan İran açıklaması: "Sonsuz bir savaş istemiyoruz"

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar, İran’a yönelik devam eden saldırılar hakkında yaptığı açıklamada, "Sonsuz bir savaş istemiyoruz" dedi. Gideon Sa'ar "İsrail'in hedefinin İran'ın İsrail'e yönelik uzun vadeli varoluşsal tehditlerini ortadan kaldırmak" olduğunu da iddia etti.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar, İsrail’de Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile yaptığı görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Sa’ar, İran’a yönelik devam eden saldırılar hakkında yaptığı açıklamada, saldırıları sona erdirmek için doğru zamanın geldiğini düşündüklerinde ABD ile bu konunun istişare edileceğini belirterek, "Sonsuz bir savaş istemiyoruz" dedi.

"BU FIRSATI KAÇIRMAMALIYIZ"

Sa’ar, "İsrail'in hedefinin İran'ın İsrail'e yönelik uzun vadeli varoluşsal tehditlerini ortadan kaldırmak" olduğunu iddia etti.
İran’ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney’e değinen Sa’ar, Hamaney’in suikast sonucu öldürülen İran’ın eski dini lideri olan babası Ali Hamaney’den daha az aşırılıkçı olmadığını savundu.

Sa’ar, İran’da rejim değişikliğinin saldırıların ardından gerçekleşebileceğini iddia ederek, "Kısmi sonuçlarla bu fırsatı kaçırmamalıyız. Bu nedenle, biz ve ortaklarımız durmanın uygun olduğunu düşündüğümüz ana kadar devam edeceğiz" dedi.
Sa’ar, ayrıca uluslararası topluma çağrıda bulunarak, İran ile tüm diplomatik ilişkilerin kesilmesini istedi.
