HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

MİT, NATO, BM... Kullanmadığı unvan kalmadı: Kurbanları arasında manav, bahçıvan, lokanta işletmecisi ve taksiciler var

Ankara'da kendisini MİT mensubu, diplomat, NATO ve Birleşmiş Milletler temsilcisi olarak tanıtarak çok sayıda kişiyi dolandırdığı öne sürülen kadın, emniyet ekiplerince yakalanarak tutuklandı. Öte yandan Şerife Y.'nin bazı kamu görevlileriyle yakınlık kurmaya çalıştığı, "sevgili olma" bahanesiyle irtibat kurduğu kişilerden teklifini kabul etmeyenleri ise üst düzey tanıdıkları olduğunu söyleyerek "görev yerini değiştirmekle" tehdit ettiği öne sürüldü.

MİT, NATO, BM... Kullanmadığı unvan kalmadı: Kurbanları arasında manav, bahçıvan, lokanta işletmecisi ve taksiciler var
Recep Demircan

Edinilen bilgilere göre, farklı unvanlar kullanarak çevresindeki kişileri kandıran Şerife Y.'nin dolandırıcılık faaliyetlerine manav, bahçıvan, lokanta işletmecisi ve taksici gibi esnaf kesiminden başladığı tespit edildi. Şerife Y.'nin zamanla çevresini genişleterek depremzedeleri ve hacı adaylarını da hedef aldığı öğrenildi. Kendisini "savaş gazisi, kritik görevlerin sorumlusu, iffetli ve dürüst bir kadın" olarak tanıtan Şerife Y.'nin bu ifadelerle güven kazanmaya çalıştığı belirtildi. Aldığı paraları geri isteyen kişilere ise ABD vatandaşı olduğunu, yurt dışından yeni geldiğini ve paranın yurt dışındaki hesaplardan transferinin zaman alacağını söyleyerek süre kazandığı ifade edildi.

Şikayetlerin artması üzerine sahte banka dekontları düzenlediği belirlenen Şerife Y.'nin, bu yöntem de işe yaramayınca alacaklılarını üst düzey kamu görevlisi olduğu iddiasıyla gözaltına aldırmakla tehdit ettiği ileri sürüldü.

MİT, NATO, BM... Kullanmadığı unvan kalmadı: Kurbanları arasında manav, bahçıvan, lokanta işletmecisi ve taksiciler var 1

MİT, NATO, BM...

Soruşturma kapsamında Şerife Y.'nin kendisini MİT mensubu, diplomat, NATO ve Birleşmiş Milletler temsilcisi gibi farklı unvanlarla tanıttığı ve bu yolla güven kazanarak çoğunluğu üst düzey siyasetçi ile kamu ve özel sektör yöneticilerini hedef aldığı tespit edildi. Şüphelinin asıl amacının güvenlik bürokrasisine sızmak olduğu iddia edildi. Şerife Y.'nin akademik çevrelerden bazı isimlerle de temas kurmaya çalıştığı, kamuoyunda tanınan ekonomistleri de hedef aldığı öne sürüldü.

YAPAY ZEKAYI KULLANDI

Şüphelinin dolandırıcılık faaliyetlerinde teknolojiden de yararlandığı belirlendi. Yapay zeka kullanarak sahte belge ve görseller hazırlayan şüphelinin, bu sayede geniş ve etkili bir çevreye sahip olduğu izlenimi oluşturmaya çalıştığı kaydedildi.

MİT, NATO, BM... Kullanmadığı unvan kalmadı: Kurbanları arasında manav, bahçıvan, lokanta işletmecisi ve taksiciler var 2

SEVGİLİ OLMA BAHANESİNİ İRTİBAT

Öte yandan Şerife Y.'nin bazı kamu görevlileriyle yakınlık kurmaya çalıştığı, "sevgili olma" bahanesiyle irtibat kurduğu kişilerden teklifini kabul etmeyenleri ise üst düzey tanıdıkları olduğunu söyleyerek "görev yerini değiştirmekle" tehdit ettiği öne sürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şerife Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

10 Mart 2026
10 Mart 2026

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Avustralya resmen açıkladı! Uzun menzilli keşif uçağı gönderecekAvustralya resmen açıkladı! Uzun menzilli keşif uçağı gönderecek
İran'da ABD ve İsrail operasyonu! Gözaltılar varİran'da ABD ve İsrail operasyonu! Gözaltılar var
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Ankara
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran yeni füzelerini açıkladı: Bugün ABD ve İsrail saldırısında kullanıldı

İran yeni füzelerini açıkladı: Bugün ABD ve İsrail saldırısında kullanıldı

Trump: "Savaşın büyük ölçüde tamamlandığını düşünüyorum"

Trump: "Savaşın büyük ölçüde tamamlandığını düşünüyorum"

Yapay zeka Galatasaray-Liverpool maçını tahmin etti! Tam 10 bin kez simüle edildi

Yapay zeka Galatasaray-Liverpool maçını tahmin etti! Tam 10 bin kez simüle edildi

Celal Karatüre sessizliğini bozdu

Celal Karatüre sessizliğini bozdu

Arabada multimedya ekranlara ceza! CarPlay ve Android Auto yasak mı?

Arabada multimedya ekranlara ceza! CarPlay ve Android Auto yasak mı?

Petrol fiyatları sert düştü: 4 yılın zirvesine çıkmıştı, bir günde indi

Petrol fiyatları sert düştü: 4 yılın zirvesine çıkmıştı, bir günde indi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.