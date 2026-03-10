Kütahya’da otomobil takla attı: 1 yaralı

Kaza, Tavşanlı ilçesine bağlı Moymul Mahallesi Dedeler Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ilçe merkezi istikametinden Dedeler Mahallesi yönüne doğru seyir halinde olan S.Z. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Yol kenarındaki bordür taşına çarpan otomobil, çarpmanın etkisiyle takla atarak durabildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü S.Z., sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır