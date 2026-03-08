HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

Xiaomi'nin stratejisi değişiyor: Xiaomi 18 değil, Xiaomi 26 serisi geliyor!

İddiaya göre Xiaomi, Xiaomi 18 ismini atlayarak Xiaomi 26 serisine geçebilir. Bu isim değişikliğinin yeni HyperOS sürümüne de yansıyacağı ve sürümün HyperOS 4 yerine HyperOS 26 olarak isimlendirileceği öne sürülüyor.

Xiaomi'nin stratejisi değişiyor: Xiaomi 18 değil, Xiaomi 26 serisi geliyor!
Enes Çırtlık

Akıllı telefon pazarında son dönemde ortaya çıkan isimlendirme rekabeti giderek kızışıyor. Apple'ın akıllı telefonlarındaki (iPhone) işletim sisteminin yeni sürümünü iOS 19 yerine iOS 26 olarak isimlendirmesi, Samsung'un Galaxy S10'dan doğrudan Galaxy S20'ye atlaması bu rekabete dair örneklerden sadece birkaçı... Şimdi ise Xiaomi'nin akıllı telefon isimlendirme geleneğinde büyük bir değişikliğe gidebileceği iddia ediliyor.

XIAOMI 18 PAS GEÇİLECEK

XiaomiTime'ın sızıntı kaynağı Digital Chat Station'ın iddiasına dayanan haberine göre; şirket, Xiaomi 18 adlandırmasını tamamen atlayabilir. Böylece marka, küresel stratejisiyle uyumlu olması için yeni cihazları Xiaomi 26 serisi olarak piyasaya sürebilir.

Xiaomi nin stratejisi değişiyor: Xiaomi 18 değil, Xiaomi 26 serisi geliyor! 1

İddialara göre, bir sonraki Xiaomi HyperOS güncellemesi de bu yeni numaralandırma sistemine uyum sağlayacak ve HyperOS 4 yerine HyperOS 26 sürümüne geçiş yapılacak.

NE ZAMAN ÇIKACAK?

Xiaomi'nin yeni amiral gemisi akıllı telefon serisinin Eylül 2026'da resmi olarak piyasaya çıkması bekleniyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Siirt’te karla mücadele sürüyor: Mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldıSiirt’te karla mücadele sürüyor: Mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı
Uludağ’da mahsur kalan 2 kadın kurtarıldıUludağ’da mahsur kalan 2 kadın kurtarıldı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Xiaomi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Beklenen saldırı başladı mı? Tahran'da peş peşe patlamalar

Beklenen saldırı başladı mı? Tahran'da peş peşe patlamalar

İran yeni dini liderini seçti

İran yeni dini liderini seçti

Erman Toroğlu: "Osimhen'i atacak yüreğin yoksa hakemliği bırak"

Erman Toroğlu: "Osimhen'i atacak yüreğin yoksa hakemliği bırak"

Celal Karatüre yardım amaçlı iftara çağrıldı! İstediği ücret 'yok artık' dedirtti

Celal Karatüre yardım amaçlı iftara çağrıldı! İstediği ücret 'yok artık' dedirtti

Akaryakıta yeniden çifte zam geliyor!

Akaryakıta yeniden çifte zam geliyor!

APP plaka uyarısı! Araç sahipleri için EGM açıkladı: Plakanız geçerli mi?

APP plaka uyarısı! Araç sahipleri için EGM açıkladı: Plakanız geçerli mi?

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.