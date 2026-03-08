Xiaomi'nin stratejisi değişiyor: Xiaomi 18 değil, Xiaomi 26 serisi geliyor!

Akıllı telefon pazarında son dönemde ortaya çıkan isimlendirme rekabeti giderek kızışıyor. Apple'ın akıllı telefonlarındaki (iPhone) işletim sisteminin yeni sürümünü iOS 19 yerine iOS 26 olarak isimlendirmesi, Samsung'un Galaxy S10'dan doğrudan Galaxy S20'ye atlaması bu rekabete dair örneklerden sadece birkaçı... Şimdi ise Xiaomi'nin akıllı telefon isimlendirme geleneğinde büyük bir değişikliğe gidebileceği iddia ediliyor.

XIAOMI 18 PAS GEÇİLECEK

XiaomiTime'ın sızıntı kaynağı Digital Chat Station'ın iddiasına dayanan haberine göre; şirket, Xiaomi 18 adlandırmasını tamamen atlayabilir. Böylece marka, küresel stratejisiyle uyumlu olması için yeni cihazları Xiaomi 26 serisi olarak piyasaya sürebilir.

İddialara göre, bir sonraki Xiaomi HyperOS güncellemesi de bu yeni numaralandırma sistemine uyum sağlayacak ve HyperOS 4 yerine HyperOS 26 sürümüne geçiş yapılacak.

NE ZAMAN ÇIKACAK?

Xiaomi'nin yeni amiral gemisi akıllı telefon serisinin Eylül 2026'da resmi olarak piyasaya çıkması bekleniyor.