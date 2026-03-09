Denizli'deki deprem sonrası Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan çarpıcı uyarı! '7 büyüklüğünde...'

Denizli'nin Buldan ilçesi bu sabah saatlerinde 5.1 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Yerin 7.5 kilometre altında meydana gelen deprem sonrası hem Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan hem de Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den önemli açıklamalar geldi.

ERCAN: "HER ZAMAN İÇİN M7'LİK DEPREME YATKIN"

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan, Denizli’nin Buldan ilçesine bağlı Yenicekent Mahallesi’nde bugün saat 09.21’de meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremle ilgili değerlendirmede bulundu. Ercan, açıklamasını sosyal medya hesabı üzerinden yaptı.

Prof. Dr. Ercan paylaşımında, "Denizli Buldan Yenicekent’te bugün 09.21’de, 7.5 km odak derinliğinde M5.1 büyüklüğünde küçük boyutlu bir deprem olmuştur. Denizli Pamukkale Çukuru içindeki bu deprem, Gediz ana kırığı ile Büyük Menderes kırıklarının kesim yerine çok yakındır. Bu kesim her zaman için M7 dolayında deprem üretmeye yatkındır" ifadelerini kullandı.

Depremin büyüklüğüne ilişkin de değerlendirmede bulunan Ercan, "M5.1 büyüklüğündeki deprem bölgede yığma köy evleri ile ağıllar dışında yıkıcı değildir. Bunun arkasından daha büyük bir depremin gelip gelmeyeceği söylenemez. Bölgedeki jeotermal olanlar bu depremlerin varlığıyla ısınmaktadır" ifadelerine yer verdi.

SÖZBİLİR: "6-6,5 BÜYÜKLÜĞÜNE VARAN DEPREMLER ÜRETEBİLİR"

Sözbilir, yaptığı yazılı açıklamada, depremin Buldan'ın kuzeyinde, 7 kilometre derinlikte meydana geldiğini belirtti.

Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, depremin Pamukkale Fay Zonu üzerinde geliştiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Pamukkale Fay Zonu 5 fay segmentinden oluşan toplam 50 kilometre uzunluğunda diri bir faydır. Denizli için önemli bir sismik kaynak konumundadır. Fakat fay segmentlerinin uzunluğu 7 ile 12 kilometre arasında değiştiğinden 6-6,5 büyüklüğüne varan depremler üretebilir. Meydana gelen depremin odak mekanizma çözümüne baktığımızda, depremin sol yanal doğrultu atımlı oblik normal faydan kaynaklandığını anlıyoruz. Depremin olduğu kesimde bulunan Pamukkale Fay Zonu birbirine paralel kısa fay parçalarından oluştuğundan büyüklüğü 4'e varan artçı depremler gelişebilir. Halkın panik yapmasını gerektirecek bir durum olduğunu düşünmüyoruz."

Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır