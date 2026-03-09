HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Tüm dünya onu merak ediyordu, İran arşivi açtı! Yeni lider Mücteba Hamaney'in savaş cephesindeki görüntüleri...

İçerik devam ediyor
Devrim Karadağ

ABD ve İsrail'in İran'a yaptığı saldırıda öldürülen Ayetullah Ali Hamaney'in yerine ülkenin yeni dini lideri Hamaney'in oğlu Mücteba Hamaney getirildi. ABD Başkanı Donald Trump'ın daha ismi açıklanmadan "Kabul edilemez" dediği Hamaney, bir anda tüm dünyanın gündemine oturdu. Herkes yeni lideri merak ederken İran arşivlerinden çıkan görüntü hızla yayıldı. Söz konusu görüntülerde Mücteba Hamaney'in 17 yaşındayken savaş cephesinde yer aldığı anları yer alıyor.

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik olarak başlattığı saldırıların ilk gününde, ülkenin dini lideri Ayetullah Ali Hamaney öldürülmüştü. Tahran'daki saldırıda Hamaney'in yanı sıra aile üyeleri ve çok sayıda üst düzey yetkili de hayatını kaybetti.

40 GÜNLÜK YAS İLAN EDİLDİ

Ardından İran'da, 40 günlük yas ve 7 günlük resmi tatil ilan edildi.

Tüm dünya onu merak ediyordu, İran arşivi açtı! Yeni lider Mücteba Hamaney in savaş cephesindeki görüntüleri... 1

YENİ DİNİ LİDER MÜCTEBA HAMANEY OLDU

Uzmanlar Meclisi, 8 Mart 2026’da toplanarak oğlu Mücteba Hamaney'i yeni dini lider olarak seçtiğini resmen açıkladı.

Tüm dünya onu merak ediyordu, İran arşivi açtı! Yeni lider Mücteba Hamaney in savaş cephesindeki görüntüleri... 2

YILLAR ÖNCEKİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Böylece İran'ın üçüncü dini lideri olan Mücteba Hamaney'e dair daha önce hiç yayınlanmamış görüntü ortaya çıktı.

Mücteba Hamaney'in, ağabeyiyle birlikte babası Ayetullah Ali Hamaney'in Cumhurbaşkanı olduğu dönemde İran-Irak savaşı cephesine gittiği görüntüler paylaşıldı.

Tüm dünya onu merak ediyordu, İran arşivi açtı! Yeni lider Mücteba Hamaney in savaş cephesindeki görüntüleri... 3

17 YAŞINDAYKEN CEPHEYE GİTTİĞİ ANLAR PAYLAŞILDI

1980-1988 yılları arasındaki İran-Irak savaşı sırasında çekilen görüntülerde, henüz 17 yaşındaki Mücteba Hamaney'in cepheye gittiği anlar yer aldı.

O dönemde babası Ali Hamaney, İran'ın Cumhurbaşkanı'ydı.

Görüntüler, Hamaney ailesinin savaş dönemindeki tutumunu ve Mücteba'nın erken yaşta siyasal-askeri sürece dahil olduğunu ortaya koydu.

Tüm dünya onu merak ediyordu, İran arşivi açtı! Yeni lider Mücteba Hamaney in savaş cephesindeki görüntüleri... 4

İRAN LİDERİNİN YETKİLERİ NELERDİR?

İran'da seçimle iş başına gelen Cumhurbaşkanı sınırlı yetkilere sahipken 'liderlik makamı', tüm devlet organlarının üzerinde, sahip olduğu anayasal yetkilerle iç ve dış politika konularında son sözü söyleyen merci kabul ediliyor.

Cumhurbaşkanı dahil tüm devlet organlarının üzerinde bir otoriteye sahip ve 'rehber' olarak adlandırılan devlet başkanı, İran Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı olarak iç güvenlik ve dış politika konularında da belirleyici rol oynuyor.

İran lideri, 88 kişiden oluşan ve halk tarafından 8 yılda bir seçilen Uzmanlar Meclisi tarafından seçiliyor

Bu meclise aday kişilerin çoğu lider tarafından belirlenirken Anayasayı Koruyucular Konseyi (AAK) tarafından da onaylanıyor.

AAK'nin uygun görmediği kişiler, Uzmanlar Meclisi seçimlerine katılamıyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Putin'den İran'ın yeni liderine dikkat çeken mesaj Putin'den İran'ın yeni liderine dikkat çeken mesaj
Türkiye'ye düşen füzenin hedefini açıkladı Türkiye'ye düşen füzenin hedefini açıkladı

"MÜCTEBA HAMANEY İSMİ KABUL EDİLEMEZ"

ABD Başkanı Donald Trump, Mücteba Hamaney'in lider olma ihtimaline karşı açıklamalarda bulunmuştu.

Donald Trump, açıklamalarında şu ifadeleri kullanmıştı:

"İran'da en olası halef Mücteba Hamaney ama bu kabul edilemez. Hamaney'in politikalarını devam ettirecek ve ABD'yi beş yıl sonra yeniden savaşa zorlayacak bir İran lideri istemiyorum."

Tüm dünya onu merak ediyordu, İran arşivi açtı! Yeni lider Mücteba Hamaney in savaş cephesindeki görüntüleri... 5

MÜCTEBA HAMANEY KİMDİR?

Mücteba Hüseyni Hamaney 17 Eylül 1969'da Meşhed kentinde doğdu. ABD-İsrail'in 28 Şubat'ta hava saldırısıyla öldürülen eski İran lideri Ali Hamaney'in ikinci oğlu olan Mücteba Hamaney, 1979 yılında ailesinin Tahran’a taşınmasından sonra dini eğitimine Kum’daki İslam ilimler okulunda devam ederek, ileri düzeyde fıkıh ve usul eğitimi aldı.

Bazı dini otoriteler ve babası tarafından verilen 'harici dersler' şeklinde nitelendirilen 'içtihat dersleri müderrisliği' eğitimi de alan Hamaney, daha sonra bu dersleri okutan kişiler arasında yer aldı. Şii mezhebine göre, İslami ilimlerin en üst seviyesi kabul edilen bu eğitimi alan kimselerin artık kimseyi taklit etmesine gerek görülmüyor ve müçtehit olarak kabul ediliyor.

Mücteba Hamaney, İran-Irak Savaşı sırasında İran'ın silahlı gücü Besic'in gönüllü bir üyesi olarak cephede bulundu.

Resmi bir görevi olmamasına rağmen 2000'lerin ortalarından itibaren hem ulusal hem de uluslararası medyada Mücteba adı daha fazla duyulmaya başlandı.

Bazı analistler, dolaylı etkisine dikkati çekerek, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun bazı komutanlarıyla ilişkileri olduğunu, 2005 ve 2009 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde rol aldığını ve bazı atamalar ile siyasi koordinasyonlar üzerinde etkili olduğunu ileri sürdü.

Son yıllarda medyada, babasının halefi olarak sıkça gündeme getirilen Mücteba Hamaney’in kamuoyuna yansıyan, kişisel hayatı hakkında sınırlı bilgi var. Mücteba Hamaney, genellikle medyadan uzak bir yaşam sürdü.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Düzce’de son bir haftada 254 araç trafikten men edildiDüzce’de son bir haftada 254 araç trafikten men edildi
Ataşehir’de bir kamyon ters şeride girdiAtaşehir’de bir kamyon ters şeride girdi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
İran Mücteba Hamaney
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran yeni liderini seçer seçmez saldırı başlattı

İran yeni liderini seçer seçmez saldırı başlattı

Güpegündüz korkutan deprem

Güpegündüz korkutan deprem

Kadıköy'de müthiş son! Fenerbahçe Samsunspor'u son saniyede geçti

Kadıköy'de müthiş son! Fenerbahçe Samsunspor'u son saniyede geçti

Ünlü oyuncu 8 Mart yürüyüşünde olay çıkardı! Tepki çeken görüntüler

Ünlü oyuncu 8 Mart yürüyüşünde olay çıkardı! Tepki çeken görüntüler

Uzun savaş endişesi piyasaları vurdu! Kara pazartesi yaşanıyor

Uzun savaş endişesi piyasaları vurdu! Kara pazartesi yaşanıyor

Altında düşüş: Piyasalar sarsıldı! İşte gram altın ve çeyrek altın fiyatı

Altında düşüş: Piyasalar sarsıldı! İşte gram altın ve çeyrek altın fiyatı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.