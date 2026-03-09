Düzce’de son bir haftada 254 araç trafikten men edildi

Düzce’de Jandarma ve Polis trafik ekipleri tarafından trafik kurallarına uyulması için denetimlerini sürdürüyor. Denetimlerde 16 bin araç, 980 motosiklet, 88 servis aracı kontrol edildi. Yapılan kontrollerde kurallara uymayan 2 bin 695 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı, 254 araç trafikten men edildi. Denetimlerde ekipler ehliyetsiz araç kullanımı, emniyet kemeri, ışık donanımı, araçlarında teknik olarak değişiklik yapan, kırmızı ışık ihlali, hız kurallarına uymayan ve yaya geçitlerinde yayalara yol vermeyen ve araç kullanırken cep telefonu kullanan sürücülere yönelik yapıldı.

