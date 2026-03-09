HABER

Yurt dışı oturma izni ve iş imkanı temin ederek vatandaşları dolandıran şahıslara operasyon

Melih Kadir Yılmaz

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, sosyal medya üzerinde paylaşılan yasa dışı reklamlar aracılığıyla vatandaşlara yurt dışında oturma izni sağlama ve iş imkanı temin etme vaadinde bulunarak maddi menfaat elde ettikleri belirlenen şahıslara operasyon düzenledi. Yapılan operasyonlarda 4 şüpheli şahıs yakalandı.

Sosyal medya üzerinden yayınladıkları yasa dışı reklamlarla yurt dışında oturma izni sağlama ve iş imkanı temin etme vaadinde bulunan şahıslara yönelik harekete geçildi.

Konuyla ilgili olarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü’nce, suçla mücadele kapsamında, İstanbul Anadolu Cumhuriyeti Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda; şüpheli şahısların sosyal medya üzerinde paylaşılan yasa dışı reklamlar aracılığıyla vatandaşlara yurt dışında oturma izni sağlama ve iş imkanı temin etme vaadinde bulunarak maddi menfaat elde ettikleri anlaşılmıştır.

Yurt dışı oturma izni ve iş imkanı temin ederek vatandaşları dolandıran şahıslara operasyon 1

YASA DIŞI GEÇİŞLERİ ORGANİZE ETMİŞLER

Geçmiş dönemde bazı ülkeler tarafından yasa dışı göçün önlenmesine yönelik vize uygulamalarında yapılan değişikliklerin ardından, göçmen kaçakçılığı faaliyetinde bulunan şahısların bu engelleri aşmak amacıyla mağdur şahısları farklı ülkeler üzerinden transit şekilde taşıyarak kara sınırlarından yasa dışı geçişlerini organize ettikleri tespit edilmiştir.

Yurt dışı oturma izni ve iş imkanı temin ederek vatandaşları dolandıran şahıslara operasyon 2

"SUÇTAN ELDE ETTİKLERİ GELİRLERLE YURT DIŞINDA LÜKS BİR YAŞAM SÜRDÜKLERİ BELİRLENMİŞTİR"

Ayrıca, mağdur şahısların zor durumda bırakılarak aileleriyle irtibat kurulmak suretiyle para talep edildiği, şüpheli şahısların suçtan elde ettikleri gelirlerle yurt dışında lüks bir yaşam sürdükleri ve bu yaşantılarını sosyal medya hesapları üzerinden paylaştıkları belirlenmiştir.

Şüpheli şahıslarla para hareketi bulunduğu tespit edilen 298 şahsa ait bilgiler, ilgili ülke makamlarıyla paylaşılarak elde edilen bilgilerden; 244 şahsın illegal yollarla ilgili ülkeye giriş yaptığı, 14 şahsın illegal yollarla giriş yaptığı ilgili ülkeden farklı bir ülkeye geçiş yaptığı, 28 şahsın ilgili ülke tarafından deport edildiği, 2 şahsın ilgili ülke adli birimlerinde gözaltında bulunduğu anlaşılmıştır.

"4 ŞÜPHELİ YAKALANMIŞTIR"

Yürütülen çalışmalar ve elde edilen tespitler doğrultusunda, 09.03.2026 tarihinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 4 şüpheli şahıs yakalanmıştır. Konu ile ilgili gerçekleştirilen operasyon kapsamında yürütülen tahkikat işlemleri devam etmektedir"

