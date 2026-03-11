HABER

Bakan Uraloğlu'ndan 'Hürmüz Boğazı' açıklaması: 15 tane Türk sahipli gemi var"

ABD ile İsrail'in başlattığı saldırı sonrası Orta Doğu'da patlak veren savaş 12'nci gününde devam ediyor. İran savaşın ardından Hürmüz Boğazı'nı kapatırken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu açıklamada bulundu. Uraloğlu, "Hürmüz Boğazı'nda 15 tane Türk sahipli gemi var. Gemilerin tüm personeliyle irtibat halindeyiz. Bir sıkıntı yok" dedi.

Melih Kadir Yılmaz

ABD ile İsrail, İran'ı hedef almış ve Orta Doğu'da savaş patlak vermişti. Saldırıların ardından İran, İsrail'i ve bölgedeki ABD üslerini hedef aldı. Her gün onlarca füzenin havalandığı bölge yangın yerine dönerken İran Hürmuz Boğazı'nı kapatma kararı almıştı.

"HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA 15 TANE TÜRK SAHİPLİ GEMİ VAR, İRTİBAT HALİNDEYİZ"

Bu kararın ardından Hürmüz Boğazı'nda kaç tane Türk gemisi olduğu merak konusu olmuştu. AK Parti Grup Toplantısı öncesi konuyla ilgili açıklamada bulunan Bakan Uraloğlu "Hürmüz Boğazı'nda 15 tane Türk sahipli gemi var. Gemilerin tüm personeliyle irtibat halindeyiz. Bir sıkıntı yok" dedi.

Bakan Uraloğlu ndan Hürmüz Boğazı açıklaması: 15 tane Türk sahipli gemi var" 1

"İLAVE SEFERLER KONUSUNDA MUTABAKATA VARDIK"

Uraloğlu ayrıca, "Umman ve Suudi Arabistan gibi bölge ülkelerinden kara yoluyla gelen gerek Türk vatandaşlarının gerekse yabancıların, İstanbul üzerinden dünyaya seyahat edebilmelerini sağlamak amacıyla ilave seferler konusunda mutabakata vardık" ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Abdulkadir Uraloğlu Hürmüz Boğazı
