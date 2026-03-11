HABER

Kazaya karışan ehliyetsiz motosiklet sürücüsüne 200 bin TL ceza

Eskişehir’de bir otomobile arkadan çarpan ehliyetsiz motosiklet sürücüsüne 200 bin TL ceza yazıldı.

Kazaya karışan ehliyetsiz motosiklet sürücüsüne 200 bin TL ceza

Olay, Odunpazarı İlçesi Atatürk Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; O.M. idaresindeki motosiklet, S.A. yönetimindeki otomobile arkadan çarptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Polis ekiplerince yapılan incelemede, yaralı motosiklet sürücüsünün stajyer ehliyetinin iptal edildiği tespit edildi. Hastanede tedavi altındaki sürücüye, ehliyeti iptal olmasına rağmen araç kullandığı için 200 bin TL ceza yazıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

