Süper güçlü gelecek: Türkiye 'El Nino' etkisi altına giriyor!

ECMWF verileri, Pasifik Okyanusu’nda yıl sonuna doğru güçlü bir “Süper El Niño” olabileceğini gösteriyor. Bu durum, küresel iklimi etkileyebilir, Türkiye’de ise özellikle ilkbahar ve yaz aylarında kuraklık ve yüksek sıcaklık riskini artırabilir.

Çiğdem Berfin Sevinç

Avrupa Orta Vadeli Hava Tahmin Merkezi (ECMWF), Pasifik Okyanusu’nda yılın sonlarına doğru güçlü bir El Niño olabileceğini açıkladı. Bilim insanları, batıdan doğuya doğru ilerleyen sıcak su hareketlerinin ve zayıflayan ticaret rüzgârlarının, okyanus yüzeyini normalin üzerinde ısıttığını belirtiyor. Bu tür süper El Niño olayları genellikle 10–15 yılda bir görülüyor ve geçmişte küresel sıcaklık rekorlarıyla örtüşüyor.

KÜRESEL HAVA DÜZENİ DEĞİŞEBİLİR

The Washington Post’un haberine göre El Niño, küresel iklimi ciddi şekilde etkileyebilir. Güney Amerika’da aşırı yağış ve sel riskini artırırken, Avustralya, Endonezya ve Afrika’nın bazı bölgelerinde kuraklığı derinleştirebiliyor. ABD’de batı kesimlerinde sıcak ve kurak yazlar, güneydoğuda ise kış yağışlarının artması gibi etkiler görülebiliyor. Uzmanlar, güçlü El Niño dönemlerinde tropikal siklon aktivitesinin artabileceğini ve küresel sıcaklıkların yükselebileceğini de vurguluyor.

TÜRKİYE’DE SICAKLIK VE KURAKLIK RİSKİ

İklim uzmanları, El Niño’nun Türkiye’de özellikle Akdeniz havzasında etkili olabileceğini belirtiyor. Olası bir “Süper El Niño” durumunda ilkbahar ve yaz aylarında kuraklık riskinin artabileceği, yağışların normalin altında kalabileceği ve yüksek sıcaklıkların daha sık görülebileceği ifade ediliyor.

UYARILAR VAR

ECMWF’nin son model sonuçları, Pasifik Okyanusu’ndaki sıcaklık anomalilerinin hızla arttığını ve güçlü bir El Niño’nun gelişmekte olduğunu ortaya koydu. İklim bilimci Daniel Swain, “Tüm işaretler giderek daha güçlü, hatta çok güçlü bir El Niño olayına doğru gidildiğini gösteriyor” diyerek uyarıda bulundu.

