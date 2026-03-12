Bakanlık duyurdu! 16 suçlu Gürcistan'da yakalandı

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada 16 suçlunun yakalandığı belirtildi. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

13'Ü KIRMIZI BÜLTENLE, 3'Ü ULUSAL SEVİYEDE ARANIYORDU

"Kırmızı Bültenle Aradığımız 13, Ulusal Seviyede Aradığımız 3 suçlu Gürcistan Polisiyle düzenlenen ortak operasyonlarda Gürcistan'da yakalandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı, İstihbarat ve KOM Başkanlıkları ile Gürcistan Polis Teşkilatının katılımıyla; Kırmızı Bültenle aradığımız (13) R.G., R.C., N.D., R.S., H.Ç., S.E., Y.S., M.A. D.C.B., O.K., O.M., T.F., S.A.,

"İADE İŞLEMLERİ BAŞLATILDI"

Ulusal Seviyede aradığımız (3) H.A., U.Ö. ve R.S. isimli şahıslar Gürcistan'da gerçekleştirilen ortak operasyonda yakalandı. Şahısların, ülkemize iade işlemleri derhal başlatıldı. Daire Başkanlıklarımızı, Kahraman Polislerimizi, Gürcistan Polis Teşkilatını ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz"