Bu telefonun şarjı 1 ay gidiyor! iPhone 17 Pro'nun 7.5 katı bataryaya sahip

Akıllı telefon kullanıcılarının en büyük sorunları genellikle şarj veya batarya konularında oluyor. Özellikle Çinli üreticiler, silikon karbon bataryalara geçerek kullanıcıların yaşadıkları bu soruna bir çözüm sunmaya çalışırken, şimdi de 30.000 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip sürpriz bir telefon ortaya çıktı. Bu telefonla ilgili en dikkat çeken kısım ise 1 aya kadar pil ömrü iddiası bulunması.

30.000 MAH BATARYALI ENERGIZER P30K APEX GÖRÜNDÜ

Notebookcheck.net'te yer alan habere göre; Energizer P30K Apex'in bataryası, 7.5 adet Apple iPhone 17 Pro kadar enerji depolayabiliyor. Şarj işlemi USB-C üzerinden 66 watt'a kadar yapılabiliyor.



(Fotoğraflar: Notebookcheck.net / Avenir Telecom)

Energizer, P30K Apex için 1 aya kadar pil ömrü vaat ediyor. Ancak bu muhtemelen büyük ölçüde kullanıma bağlı olacak.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ VE FİYATI

P30K Apex'in kalbinde 4 Cortex-A78 performans çekirdeği ve 4 Cortex-A55 verimlilik çekirdeğine sahip bir MediaTek Dimensity 7300 yer alıyor. Bu işlemci 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanı ile destekleniyor.

6,95 inçlik ekranı bulunan Energizer P30K, 2.460 x 1.080 piksel çözünürlüklü bir IPS panel kullanıyor. 50 MP selfie kamerasına sahip olan telefonun arka kısmında 200 MP + 50 MP + 5 MP şeklinde bir kamera kurulumu bulunuyor. Son olarak telefonun suya ve toza karşı IP69K sertifikasının olduğunu belirtelim.

Energizer P30K Apex'in Haziran 2026'da 399 Euro fiyatla piyasaya sürülmesi bekleniyor.