SON DAKİKA | AFAD duyurdu: Ankara'da 4.1 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, başkentte, merkez üssü Haymana ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 7,74 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 12, 2026
Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Haymana (Ankara)
Tarih:2026-03-12
Saat:17:49:10 TSİ
Enlem:39.03556 N
Boylam:32.55833 E
Derinlik:7.74 km
Detay:https://t.co/vrJmGfKXXs@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
