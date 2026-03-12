SON DAKİKA | AFAD duyurdu: Ankara'da 4.1 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, başkentte, merkez üssü Haymana ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7,74 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Kaynak: AA | Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır