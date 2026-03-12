HABER

SON DAKİKA | AFAD duyurdu: Ankara'da 4.1 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberi: AFAD, Ankara'nın Haymana ilçesinde saat 17.49'da Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, başkentte, merkez üssü Haymana ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7,74 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

deprem Ankara
