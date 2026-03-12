Savaşta 13. gün! Saldırı sonrası halka 'klimaları açmayın' çağrısı

Savaşta 13. gün yaşanırken en hareketli gecelerden biri yaşandı. İran'ın gönderdiği İHA'lar nedeniyle birçok ülke hava savunma sistemini devreye aldı. Öte yandan Lübnan ve Irak'ta savaşın başından itibaren en zor gecelerden birini yaşadı. İşte savaşta dakika dakika yaşananlar...
05.00
Bahreyn'de, İran'ın vurduğu yakıt tankerindeki yangından çıkan duman nedeniyle bazı bölgelerde halka evde kalma, pencereleri kapatma ve klimayı açmama çağrısı yapıldı.
04.00
Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun başkent Beyrut'un güneyindeki Ramle Beyda bölgesine bu gece düzenlediği hava saldırısında ilk belirlemelere göre 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 21 kişinin yaralandığını bildirdi.
03.00
Irak'ın Kerkük kentinde Haşdi Şabi karargahına yönelik füze saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
02.20
ABD üssünün de bulunduğu Erbil Havalimanı yakınlarında insansız hava aracıyla (İHA) düzenlenen saldırı sonrası patlama sesi duyuldu. ABD üssünün de bulunduğu Erbil Havalimanı yakınlarında İHA ile saldırı düzenlendi. Hava savunma sistemlerinin faaliyete geçtiği havalimanında, bölgede patlama sesleri duyulmasının ardından yangın çıktığı ve gökyüzüne duman yükseldiği görüldü.
01.10
Irak yerel basınına göre, Basra Limanı yakınındaki bölgesel sularda 2 petrol tankeri hedef alındı. Saldırı, tankerlerden birinde büyük bir yangına yol açtı. Yangına ilişkin olduğu iddia edilen görüntüler, sosyal medyada yayınlandı. Irak'a ait bir geminin, yanmakta olan tankerin bulunduğu yere giderek şu ana kadar 20'ye yakın denizciyi tahliye ettiği aktarıldı. Saldırının kimin tarafından düzenlendiği henüz bilinmiyor.
02.40
Erbil Valisi Ümid Hoşnav, bu gece Erbil kentine 17 saldırı düzenlendiğini, can kaybı yaşanmadığını açıkladı.
