HABER

Kapat
Savaşta 13. gün! Saldırı sonrası halka 'klimaları açmayın' çağrısı
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Savaşta 13. gün! Saldırı sonrası halka 'klimaları açmayın' çağrısı

ABD ve İsrail ortaklığından İran'a saldırılmasıyla başlanan savaşta 13. güne girdi. Körfez ülkelerindeki ABD üslerinin vurulmasıyla çok sayıda ülke savaşa katılmış oldu. İran, Bahreyn'de bir yakıt tankerini vurdu. Çıkan dumanlar Bahreyn'de gündelik hayatı etkiledi ve vatandaşa çok sayıda uyarıda bulunuldu. İşte bölgede son durum

Ufuk Dağ

Savaşta 13. gün yaşanırken en hareketli gecelerden biri yaşandı. İran'ın gönderdiği İHA'lar nedeniyle birçok ülke hava savunma sistemini devreye aldı. Öte yandan Lübnan ve Irak'ta savaşın başından itibaren en zor gecelerden birini yaşadı. İşte savaşta dakika dakika yaşananlar...

Savaşta 13. gün! Saldırı sonrası halka klimaları açmayın çağrısı 1

05.00

HALKA 'KLİMALARI AÇMAYIN' ÇAĞRISI

Bahreyn'de, İran'ın vurduğu yakıt tankerindeki yangından çıkan duman nedeniyle bazı bölgelerde halka evde kalma, pencereleri kapatma ve klimayı açmama çağrısı yapıldı.

04.00

İSRAİL'DEN LÜBNAN'A SALDIRI: 7 ÖLÜ

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun başkent Beyrut'un güneyindeki Ramle Beyda bölgesine bu gece düzenlediği hava saldırısında ilk belirlemelere göre 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 21 kişinin yaralandığını bildirdi.

03.00

IRAK'A SALDIRI

Irak'ın Kerkük kentinde Haşdi Şabi karargahına yönelik füze saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Savaşta 13. gün! Saldırı sonrası halka klimaları açmayın çağrısı 2

02.20

ERBİL'DE PATLAMA SESLERİ

ABD üssünün de bulunduğu Erbil Havalimanı yakınlarında insansız hava aracıyla (İHA) düzenlenen saldırı sonrası patlama sesi duyuldu. ABD üssünün de bulunduğu Erbil Havalimanı yakınlarında İHA ile saldırı düzenlendi. Hava savunma sistemlerinin faaliyete geçtiği havalimanında, bölgede patlama sesleri duyulmasının ardından yangın çıktığı ve gökyüzüne duman yükseldiği görüldü.

01.10

2 PETROL TANKERİ HEDEF ALINDI

Irak yerel basınına göre, Basra Limanı yakınındaki bölgesel sularda 2 petrol tankeri hedef alındı. Saldırı, tankerlerden birinde büyük bir yangına yol açtı. Yangına ilişkin olduğu iddia edilen görüntüler, sosyal medyada yayınlandı. Irak'a ait bir geminin, yanmakta olan tankerin bulunduğu yere giderek şu ana kadar 20'ye yakın denizciyi tahliye ettiği aktarıldı. Saldırının kimin tarafından düzenlendiği henüz bilinmiyor.

Savaşta 13. gün! Saldırı sonrası halka klimaları açmayın çağrısı 3

02.40

ERBİL'E 17 SALDIRI

Erbil Valisi Ümid Hoşnav, bu gece Erbil kentine 17 saldırı düzenlendiğini, can kaybı yaşanmadığını açıkladı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hamaney ailesine saldırıdan yeni detay! “Konuşacak durumda değil”Hamaney ailesine saldırıdan yeni detay! “Konuşacak durumda değil”
Bakan Yumaklı'dan Milli Parklar Kanunu ile ilgili paylaşım: "Eşsiz mirası yarınlarımıza güvenle taşıyoruz"Bakan Yumaklı'dan Milli Parklar Kanunu ile ilgili paylaşım: "Eşsiz mirası yarınlarımıza güvenle taşıyoruz"

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
İran İsrail klima savaş abd
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

ÖNEMLİ GELİŞMELER

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.