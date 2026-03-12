HABER

Baba ve oğulları suç makinesi çıktı! 'Çekirdek çete' yangın merdivenlerinde yakalandı

Adana’da polis ekipleri, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Cumali T. (60) ile oğulları Mert T. (29) ve Taner T.’yi (28), daire kiraladıkları binanın yangın merdiveninde saklanırken yakaladı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Cumali T. ile oğulları Mert T. ve Taner T. önce adliyeye, ardından da cezaevine gönderildi. Baba ve oğullarının toplamda yıllarca cezası bulunurken, aile adeta 'Çekirdek çeteye dönmüş' yorumları yapıldı.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Cumali T. ile oğulları Mert T. ve Taner T.’nin yakalanması için çalışma başlattı.

Firari hükümlülerin Seyhan ilçesi Fevzipaşa Mahallesi’ndeki bir apartman dairesinde saklandığını tespit eden polis, adrese operasyon düzenledi. Evde arama yapan polis, firari baba ile oğullarını bulamadı.

SAKLANMAK İÇİN KİRALAMIŞLAR

Apartmanın çevresinde önlem alan polis, yatak odasından açılan yangın merdiveninden ses duydu. Yangın merdivenine çıkan ekipler, Cumali T. ile oğulları Mert T ve Taner T.’yi yakaladı.

HEPSİNİN YILLARCA HAPİS CEZASI VAR

Daireyi saklanmak için kiraladıkları belirtilen Cumali T.’nin ‘Yağma’ suçundan 10 yıl, Mert T.’nin ‘Ruhsatsız ateşli silah, mermi veya bıçak bulundurma’ suçundan 5 yıl 6 ay, Taner T.’nin ise ‘Dolandırıcılık’ suçundan 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirtildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Cumali T. ile oğulları Mert T. ve Taner T. önce adliyeye, ardından da cezaevine gönderildi.
Kaynak: DHA

