Gönül sofralarının onuncusu Eski Cuma şehrinde

Sultangazi Belediyesi, Ramazan ayında Balkanlarda kurduğu gönül sofrasını bu kez Bulgaristan’ın Eski Cuma (Tırgovişte) şehrinde kurdu. Onlarca soydaş iftar sofrasında bir araya gelerek birlikte oruç açmanın mutluluğunu paylaştı.

Melih Kadir Yılmaz

Evlad-ı Fatihan diyarındaki soydaşlarımızı unutmayan Sultangazi Belediyesi, Ramazan boyunca Balkanlarda soydaşlarımız için iftar sofraları kurmaya devam ediyor. Gönül sofrası bu kez Bulgaristan’ın Eski Cuma Şehrindeki soydaşlarımızı bir araya getirdi.

İftar programına Burgaz Başkonsolosu Tolga Orkun, Eski Cuma Belediye Başkanı Darin Dimitrov, Eski Cuma Bölge Müftüsü Arif Mehmed, Sultangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Birinci, Belediye Başkan Danışmanı Muhammer Varol, Sultangazi İlçe Müftüsü Hadi Keskin ile çok sayıda soydaşımız katıldı. Ezanın okunmasıyla birlikte kalabalık orucunu açarak Ramazan ayının bereketini paylaşmanın mutluluğunu yaşadı.

BALKANLARDA İFTAR

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun; “Geçen yıl Ramazan’ın bereketli sofralarını Balkanlardaki gönül coğrafyamıza taşımıştık. Bu yıl da Bulgaristan’ın Kırcaali, Pazarcık, Eski Zağra, Blagoevgrad, Sofya, Haskova, Tutrakan, Varna ve Eski Cuma ile Yunanistan’ın İskeçe şehri olmak üzere 10 ayrı noktadaki iftarlarımızla soydaşlarımızla buluşuyoruz. Bu kez gönül soframızı Eski Cuma (Tırgovişte) şehrindeki soydaşlarımız için kurduk. Ramazan’ın güzel atmosferini, yüzyıllardır kardeşçe yaşadığımız topraklardaki soydaşlarımızla paylaştık” diye konuştu.

