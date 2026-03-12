HABER

USB belleklerle vedalaşma vakti geldi! İşte yerini alan teknolojiler

USB bellekleri uzun yıllar boyu depolama konusunda ilk sıralarda yer aldı. Ancak bu kolay depolama çözümünün yirmi yıldır üstlendiği başrol artık sona eriyor. İşte USB belleklerin yerini alan teknolojiler...

Enes Çırtlık

Dijital dünyada veri taşıma ve yedekleme alışkanlıklarımız köklü bir değişimden geçiyor. Yirmi yılı aşkın süredir hayatımızın ayrılmaz bir parçası olan, anahtarlıklarımızdan çekmecelerimize kadar her yerde bulunan USB bellekler, teknolojik evrimin hızına yenik düşerek "retro" bir depolama formatına dönüşüyor. Hız, kapasite ve bağlantı noktası standartlarındaki değişimler, bu efsanevi cihazları yavaş yavaş emekliye ayırırken, yeni nesil alternatifler sahneye çıkıyor.

USB BELLEKLER NEDEN POPÜLERLİĞİNİ KAYBETTİ?

Önce USB belleklerin popülerliğini neden yitirdiğinden bahsedelim. Kısaca bu durum, teknik faktörlerin ve dijital tüketim alışkanlıklarındaki değişimin birleşimiyle açıklanabilir:

Bağlantı Noktası Uyumsuzluğu: Bugün dizüstü bilgisayarların ve tabletlerin çoğu, eski USB belleklerin çoğunda kullanılan geleneksel USB-A ile fiziksel olarak uyumsuz olan USB-C bağlantı noktalarına öncelik veriyor. Her iki bağlantıyı da barındıran modeller olsa da, maliyet kısıtlamaları nedeniyle performansları genellikle düşük kalıyor.

Kapasite ve Hız Yetersizliği: 4K videolar, yüksek çözünürlüklü fotoğraflar veya sanal makinelerle çalışmak için 64 GB veya 128 GB gibi standart kapasiteler artık yetersiz kalıyor. Bu dezavantaj, USB 3.0 veya 3.2 olarak tanıtılan sürümlerde bile okuma ve yazma (aktarım) hızlarının nadiren vaat edilen teorik değerlere ulaşmasıyla daha da kötüleşiyor.

USB BELLEKLERİN YERİNE NELER KULLANILIYOR?

Günümüzde ortalama bir kullanıcı için rasyonel seçim artık ihtiyaca göre birkaç farklı format arasında paylaştırılıyor:

Harici SSD'ler: SSD'ler USB belleklerin tahtını ilk sarsan donanımlar oldu. USB-C veya Thunderbolt üzerinden bağlanan bir SSD, hem hız (aktarım hızlarını defalarca aşarak) hem de kapasite (500 GB'tan birkaç terabayta kadar) açısından USB belleği büyük ölçüde geride bırakıyor. Video kurgu veya kapsamlı yedekleme gibi profesyonel işler için ideal konumdalar.

Harici Sabit Diskler (HDD): Hızdan ziyade kapasiteye öncelik veren kullanıcılar için, uzun vadeli depolama veya düzenli yedeklemeler için ideal, uygun fiyatlı terabaytlarca alan sunan geleneksel HDD'ler hala geçerliliğini koruyor.

SD ve MicroSD Kartlar: Minimum boyutları ve rekabetçi hızlarıyla öne çıkan bu kartlar; fotoğrafçılık, video ve akıllı telefonlar için geniş bir uyum sunuyor.

EN RADİKAL SIÇRAMA BULUT DEPOLAMADA: İŞTE SUNDUĞU AVANTAJLAR

Google Drive veya iCloud gibi bulut depolama hizmetleri; istikrarlı bir internet bağlantısı şartıyla evrensel uzaktan erişim, anında paylaşım ve birden fazla cihaz arasında otomatik senkronizasyon gibi avantajlar sunuyor. Büyük depolama alanları için abonelik ücreti gerektirseler de, esneklik ve ortak çalışma alanına öncelik verenler için ideal çözüm olarak nitelendiriliyor.

USB BELLEKLER HANGİ DURUMLARDA HALA KULLANIŞLI?

USB belleklerin yapabildikleri artık daha çok teknik durumlarla sınırlı:

  • Önyükleme (boot) sürücüleri oluşturmak,
  • İşletim sistemleri yüklemek,
  • Yazılım (firmware) güncellemek,
  • İnternet bağlantısının olmadığı yerlerde dosya aktarmak.

Ancak bu alanlarda bile, daha iyi performans ve çok yönlülük sunan alternatifler karşısında rolü giderek daha ikincil hale geliyor.

Ortalama kullanıcı için, mantıklı seçim artık birkaç format arasında bölünmüş durumda: Büyük hacimli depolama ve maksimum hız için harici SSD'ler, ekonomik arşivleme için HDD'ler, aşırı taşınabilirlik için SD kartlar ve her yerden ve uzaktan erişim için bulut depolama.

Bu anlamda, USB belleğin bıraktığı miras, yıllarca veri alışverişi için evrensel standart olmuş olması olacak.

