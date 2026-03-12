16 yaşındaki Zuhal'in sır ölümü! Ağabeyinin ardından babası da gözaltında

Olay, dün akşam saatlerinde Mazıdağı ilçesi kırsal Poyraz Mahallesi'nde meydana geldi. Zuhal Sayyar, evde silahla vuruldu. Yakınlarının ihbarıyla adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Hayatını kaybettiği belirlenen Sayyar'ın cansız bedeni otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk incelemede, Sayyar'ın vücudunda darp izi ve morluklara rastlandı.

AĞABEYİNİN ARDINDAN BABASI DA GÖZALTINDA

Soruşturma kapsamında Zuhal'in ağabeyi H.S., gözaltına alındı. H.S.'nin işlemleri sürerken, bugün de kardeşlerin babası A.S. gözaltına alındı.

Diğer yandan otopsi sonrası ailesi tarafından alınan Zuhal Sayyar'ın cenazesi, Mazıdağı'nda aile kabristanında defnedildi.

Soruşturma sürüyor.



