16 yaşındaki Zuhal'in sır ölümü! Ağabeyinin ardından babası da gözaltında

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde 16 yaşındaki Zuhal Sayyar, evinde tabancayla vurulmuş halde bulundu. Vücudunda darp ve morluk izlerine rastlanılan genç kızın talihsiz ölümüyle ilgili baba gözaltına alındı. Sayyar'ın ölümüyle ilgili daha önce de ağabeyi gözaltına alınmıştı.

Olay, dün akşam saatlerinde Mazıdağı ilçesi kırsal Poyraz Mahallesi'nde meydana geldi. Zuhal Sayyar, evde silahla vuruldu. Yakınlarının ihbarıyla adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Hayatını kaybettiği belirlenen Sayyar'ın cansız bedeni otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk incelemede, Sayyar'ın vücudunda darp izi ve morluklara rastlandı.

AĞABEYİNİN ARDINDAN BABASI DA GÖZALTINDA

Soruşturma kapsamında Zuhal'in ağabeyi H.S., gözaltına alındı. H.S.'nin işlemleri sürerken, bugün de kardeşlerin babası A.S. gözaltına alındı.

Diğer yandan otopsi sonrası ailesi tarafından alınan Zuhal Sayyar'ın cenazesi, Mazıdağı'nda aile kabristanında defnedildi.

Soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

