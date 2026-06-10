İran duyurdu: "ABD su depolarımızı imha etti"

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından, Trump’ın İran’a yönelik tehditlerine cevap verdi.

"ALTYAPILAR HALKIN YAŞAM DAMARIDIR"

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’ın altyapısına yönelik saldırı tehdidinin ardından, “Hayati altyapılar, halkın yaşam damarlarıdır. Onları hedef alma tehdidi güç gösterisi değil bir milletin iradesinin karşısındaki çaresizliğin göstergesidir.” diyen Pezeşkiyan, ülkesinin her türlü baskı ve tehdit karşısında sağlam olarak ayakta kalacağını söyledi.

"SU DEPOLARIMIZ VURULDU"

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi yaptığı açıklamada, " "İran’a yönelik saldırganlığının bir parçası olarak, ABD ordusu Hürmüzgan eyaletine bağlı Sirik’te hayati öneme sahip sivil su altyapısını kasıtlı olarak vurmuş, toplam kapasitesi 2 bin 500 metreküp olan iki su deposunu imha etmiştir. Bu tesisler, on köyde yaşayan 20 binden fazla kişiye içme suyu sağlıyordu. Bu, yan hasar değildir. Hesaplanmış bir savaş suçu ve insan hakları ile uluslararası insancıl hukukun açık bir ihlalidir. ABD, sivil yaşamı sürdüren altyapılara yönelik bu tür sistematik ve acımasız saldırılar nedeniyle hesap vermelidir" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'ye ait bir helikopterin düşürülmesinin ardından İran'a saldıracaklarını ve buna hakları olduğunu savunarak, "Dün onlara sert bir darbe indirdik ve bugün de yine sert bir darbe vuracağız." demişti.

Kaynak: İHA | Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır