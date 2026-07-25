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Van'da zincirleme trafik kazası: 1 yaralı

Van'ın Edremit ilçesinde hafif ticari kamyonet ile iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Yaralı, araçtan çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Van'da zincirleme trafik kazası: 1 yaralı

Edinilen bilgilere göre, kaza akşam saatlerinde Kocaeli Parkı önünde meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 34 ZN 2303 plakalı kapalı kasa Peugeot Partner marka hafif ticari kamyonet, 65 ACC 084 plakalı Fiat Egea marka otomobil ve 65 ADG 575 plakalı Hyundai Tucson marka otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Van da zincirleme trafik kazası: 1 yaralı 1

ZİNCİRLEME KAZADA 1 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine bölgeye ambulans, polis ve Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Polis başka kazaların yaşanmaması için olay yerinde geniş güvenlik tedbiri alarak, araçların kontrollü geçişini sağladı.

Van da zincirleme trafik kazası: 1 yaralı 2

Yaralı, araçtan çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Van zincirleme kaza
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