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Yarı çıplak sokağa çıkan kadın daha sonra 3. kattan atladı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde psikolojik sorunlar yaşadığı öne sürülen bir kadın yarı çıplak halde sokağa çıkınca ekipleri alarma geçirdi. Uzun süren ikna çalışmalarının ardından evine çıkan kadın, bu kez 3. kattaki balkondan atlayarak intihar etti.

Yarı çıplak sokağa çıkan kadın daha sonra 3. kattan atladı

Olay, Pamukkale ilçesi Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yarı çıplak halde sokağa çıkan kadın nedeniyle çevrede paniğe kapılan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yarı çıplak sokağa çıkan kadın daha sonra 3. kattan atladı 1

3. KATTAN ATLAYARAK İNTİHAR ETTİ

Ekiplerin uzun süren ikna çalışmaları sonucu kadın yeniden evine çıktı. Bir süre sonra 3. kattaki evinin balkonuna çıkan kadın, kendisini aşağı bıraktı. İnşaat malzemelerinin üzerine düşen kadın olay yerinde hayatını kaybetti.

Yarı çıplak sokağa çıkan kadın daha sonra 3. kattan atladı 2

DAHA ÖNCE DE EVİ YAKMAYA ÇALIŞMIŞ

İddiaya göre, kadının daha önce de yaşadığı evi yakmaya çalıştığı ancak komşularının müdahalesiyle bu girişimin engellendiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İntihar Denizli Pamukkale
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