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Dört adımlı yol haritası! Özgür Özel'in yeni partisi için o tarih öne çıktı

CHP'de mutlak butlan sonrası yol haritası yavaş yavaş netleşiyor. Özgür Özel ve ekibinin ise 4 adımlı yol haritası ortaya çıktı. Yeni parti için ise bir tarih öne çıktı.

Dört adımlı yol haritası! Özgür Özel'in yeni partisi için o tarih öne çıktı
Ufuk Dağ

CHP’de Özgür Özel ekibinin yol haritası belli oldu. Bugün Parti Meclisi toplantısında Özel cephesi acil kurultay talebini gündeme taşıyacak. 111 milletvekilinin de kurultay için imza verdiği hatırlatılacak. Özel yanlılarına disiplin süreci gündeme gelecek.

Dört adımlı yol haritası! Özgür Özel in yeni partisi için o tarih öne çıktı 1

İMZALAR GENEL MERKEZ'E SUNULACAK

Sözcü'de yer alan habere göre pazartesi günü Özel ekibinin kurultay için delegelerden topladığı 1000’e yakın imza Genel Merkez’e sunulacak. Başvuru kabul edilmezse Sulh Hukuk Mahkemesi’ne dava açılacak. Mahkemenin 15 gün içinde karar verebileceği ve başvuruyu kabul ederse kurultay için çağrı heyetinin gündeme geleceği bildirildi.

6-7 AYA YAYILABİLİR

Ancak Kılıçdaroğlu ekibi, mutlak butlan kararı nedeniyle mevcut delegenin hükümsüz kaldığını ve eski delegelerden imza toplanması gerektiği savunuyor. Bazı delegeler üzerinde de tedbir karar bulunuyor. Zayıf bir ihtimal de, PM toplantısında olağan kurultay takviminin başlatılması. Bu kararın alınması halinde mahalle, ilçe ve illerden başlayacak sürecin 6-7 aya yayılabileceği belirtildi. PM’deki oylamada tedbirli disipline sevk edilenler oy kullanamayacak, bu dengeleri etkileyecek. PM’de Özel yanlıları çoğunlukta.

KURULACAK YENİ PARTİ İÇİN TARİH

CHP’nin mutlak butlan dosyası itirazlar nedeniyle İstinaf Mahkemesi’nde bekliyor. Dosyanın Yargıtay’a gitmesi sonrası 20 Temmuz’da başlayacak adli tatile kadar karar çıkabileceği aksi takdirde 1 Eylül sonrasına kalacak. Tedbir kararının kaldırılması yönünde başvuru da yapılacak. Tedbir kalkarsa Özel yönetimi CHP’ye geri dönecek. Kalkmazsa CHP’de kalmak için tüm yollar tükenecek. Böyle bir durumda ise Özel’i destekleyen milletvekilleri, il-ilçe ve belediye başkanları CHP'den istifa ederek kurulacak yeni partiye geçecek.

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Anahtar Kelimeler:
Özgür Özel CHP
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