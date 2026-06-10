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Trump'tan 'Hürmüz Boğazı' açıklaması: "Gizli görev yürütüldü"

ABD Başkanı Donald Trump, ABD ordusunun Hürmüz Boğazı'ndan geçen petrol tankerleri ve ticari gemileri desteklemek amacıyla gizli görev yürüttüğünü bildirdi.

Trump'tan 'Hürmüz Boğazı' açıklaması: "Gizli görev yürütüldü"

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından ‘Hürmüz Boğazı’ ile ilgili açıklamada bulundu.

"GİZLİ GÖREV"

ABD ordusuna geçen ay Hürmüz Boğazı'ndan geçen petrol tankerlerine ve diğer ticari gemilere destek sağlamak amacıyla gizli görev yürütme talimatı verdiğini belirten Trump, "Bugün, bu çabanın sonucunda 100 milyon varilden fazla petrolün boğazdan geçerek piyasaya ulaştığını duyurmaktan memnuniyet duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Trump tan Hürmüz Boğazı açıklaması: "Gizli görev yürütüldü" 1

"İRAN İÇİN HER ŞEY BİTTİ"

Trump, 200'den fazla ticari geminin boğazdan güvenli şekilde geçtiğini kaydederek, "Bu büyük başarının nedeni Hürmüz Boğazı'nı İran'ın değil ABD'nin kontrol etmesidir. Orduları yenilgiye uğradı ve ekonomileri çöktü. İran için her şey bitti." değerlendirmesinde bulundu.

Trump tan Hürmüz Boğazı açıklaması: "Gizli görev yürütüldü" 2

Öte yandan Trump, bugün Oval Ofis'te basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kimsenin haberi olmadan İran'dan milyonlarca varil petrol çıkardıklarını söylemişti.

Trump tan Hürmüz Boğazı açıklaması: "Gizli görev yürütüldü" 3
Trump, "Geçen gece, ışıkları kapalı halde 22 gemiyi oradan çıkardık çünkü radarları yok, biz o radarları yerle bir ettik. O petrolü aldık. İşte petrolün varil fiyatının 85 dolar olmasının sebebi de bu." demişti.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İran Donald Trump ABD Amerika Birleşik Devletleri
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