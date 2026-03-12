Bakan Kurum'dan plastik kısıtlamasıyla ilgili önemli açıklama: "Yönetmelik hazırlıyoruz"

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum “COP31 başarısındaki en önemli ölçü aslında alınan kararların sahaya yansıması olmalı. Maalesef sürekli konuşarak kararlar alıyoruz ama baktığınızda uygulama açığı çok fazla. Yani alınan kararlarla uygulama arasında bir uçurum var. Dolayısıyla karar almanın çok fazla önemli olmadığını, asıl olan alınan kararların uygulamaya geçirilmesi gerektiğini düşünüyorum. O yüzden "Uygulama COP'u" diyoruz. Yani Uygulama COP'u olsun, geleceğin COP'u olsun ve bu kararlar artık radikal bir şekilde…” ifadelerini kullandı.

“BİR KISITLAMA YAPMAYI ÖNGÖRÜYORUZ"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum “Sıfır Atık Projesi kapsamında yaptığımız çalışmalar çerçevesinde bugün atıkların yüzde 40'ını yaklaşık dönüştürebiliyoruz; yani işte plastik, metal, cam, kağıt atıkları. Bizim hedefimiz bu oranı daha da arttırmak.

Özellikle geri dönüştürülemeyen plastiklerle ilgili bir kısıtlama yapmayı öngörüyoruz. Tek kullanımlık plastikler dediğimiz plastik tabak, çatal, bıçak gibi bugün günlük hayatımızda çokça kullandığımız ancak geri dönüştürülemeyen atıkların geri dönüşebilen ya da biyobozunur atıklara çevrilmesine ilişkin bir yönetmelik hazırlıyoruz.

Buna ilişkin tüm sivil toplum kuruluşlarının yine görüşleri, ilgili bakanlıklarımızın görüşlerini, fikirlerini dikkate alıyoruz. Amacımız ağustos, eylül ayı itibarıyla de uygulamaya geçirmek.” dedi.