HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Bakan Kurum'dan plastik kısıtlamasıyla ilgili önemli açıklama: "Yönetmelik hazırlıyoruz"

Dünyanın en büyük zirvelerinden birine ev sahipliği yapacak Türkiye’nin, COP31 Başkanı Murat Kurum Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol ile kameraların karşısına geçti.

Bakan Kurum'dan plastik kısıtlamasıyla ilgili önemli açıklama: "Yönetmelik hazırlıyoruz"

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum “COP31 başarısındaki en önemli ölçü aslında alınan kararların sahaya yansıması olmalı. Maalesef sürekli konuşarak kararlar alıyoruz ama baktığınızda uygulama açığı çok fazla. Yani alınan kararlarla uygulama arasında bir uçurum var. Dolayısıyla karar almanın çok fazla önemli olmadığını, asıl olan alınan kararların uygulamaya geçirilmesi gerektiğini düşünüyorum. O yüzden "Uygulama COP'u" diyoruz. Yani Uygulama COP'u olsun, geleceğin COP'u olsun ve bu kararlar artık radikal bir şekilde…” ifadelerini kullandı.

“BİR KISITLAMA YAPMAYI ÖNGÖRÜYORUZ"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum “Sıfır Atık Projesi kapsamında yaptığımız çalışmalar çerçevesinde bugün atıkların yüzde 40'ını yaklaşık dönüştürebiliyoruz; yani işte plastik, metal, cam, kağıt atıkları. Bizim hedefimiz bu oranı daha da arttırmak.

Özellikle geri dönüştürülemeyen plastiklerle ilgili bir kısıtlama yapmayı öngörüyoruz. Tek kullanımlık plastikler dediğimiz plastik tabak, çatal, bıçak gibi bugün günlük hayatımızda çokça kullandığımız ancak geri dönüştürülemeyen atıkların geri dönüşebilen ya da biyobozunur atıklara çevrilmesine ilişkin bir yönetmelik hazırlıyoruz.

Buna ilişkin tüm sivil toplum kuruluşlarının yine görüşleri, ilgili bakanlıklarımızın görüşlerini, fikirlerini dikkate alıyoruz. Amacımız ağustos, eylül ayı itibarıyla de uygulamaya geçirmek.” dedi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kumar denetiminde 13 kişiye cezaKumar denetiminde 13 kişiye ceza
Yeşilyurt Maşat’ta otluk yangınıYeşilyurt Maşat’ta otluk yangını

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Murat Kurum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
CANLI |Haşdi Şabi'nin Irak'taki karargahı vuruldu!

CANLI |Haşdi Şabi'nin Irak'taki karargahı vuruldu!

Pezeşkiyan duyurdu! İşte İran'ın savaşı bitirmek için 3 şartı

Pezeşkiyan duyurdu! İşte İran'ın savaşı bitirmek için 3 şartı

SON DAKİKA | Şampiyonlar Ligi'nde Halil Umut Meler depremi! 89'da çaldığı penaltı Almanya'yı ayağa kaldırdı

SON DAKİKA | Şampiyonlar Ligi'nde Halil Umut Meler depremi! 89'da çaldığı penaltı Almanya'yı ayağa kaldırdı

Meşhur Ferrari satışa çıktı! İstenen rakam dudak uçuklattı

Meşhur Ferrari satışa çıktı! İstenen rakam dudak uçuklattı

Milli parklarda yeni dönem!

Milli parklarda yeni dönem!

Memurdu, istifa edip başladı: Araba fiyatına satıyor '1 milyon TL'yi bulan var'

Memurdu, istifa edip başladı: Araba fiyatına satıyor '1 milyon TL'yi bulan var'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.