Bu sefer Umman'ı tehdit etti! Trump: "Yoksa havaya uçuracağız"

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum üretiminden vazgeçmesinin, ülkenin yaptırımlardan kurtulmasına yetmeyeceğini bildirdi. Trump, PBS News'e yaptığı açıklamada, İran'ın yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyumdan vazgeçmesi karşılığında yaptırımların hafifletilmesini kabul etmeyeceğini söyledi.

"HAYIR, YAPTIRIMLARIN HAFİFLETİLMESİ DEĞİL"

Haber kanalına telefonla bağlanan Trump, iki ülke arasında devam eden pazarlığın olumlu sonuçlanması durumunda, İran'ın yaptırımların hafifletilmesi karşılığında yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyumdan vazgeçeceği anlamına gelip gelmeyeceği sorusuna "Hayır, hayır, kesinlikle değil. Yaptırımların hafifletilmesi değil, hayır." yanıtını verdi.

ABD Başkanı, İran'ın elinde bulunan zenginleştirilmiş uranyumu teslim etmesinin, yaptırımların kaldırılmasıyla doğrudan bir bağı olmadığını vurguladı.

"YOKSA UMMAN'I HAVAYA UÇURMAK ZORUNDA KALACAĞIZ"

Öte yandan kabine toplantısı sonrasında açıklama yapan Trump, "Boğazlar herkese açık olacak ve kimse tarafından kontrol edilmeyecek. Onları biz gözetleyeceğiz. Umman herkes gibi davranacak, yoksa onları havaya uçurmak zorunda kalacağız." dedi.