Kurban Bayramı'nın ilk gün bilançosu açıklandı! 13 bin kişi hastaneye başvurdu

Kurban Bayramı'nın ilk günü kurbanlıklar tarafından yaralanan acemi kasaplar acillerin yolunu tuttu. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban kesimi sırasında yaşanan yaralanmalar sonucu 13 bin 513 kişinin sağlık tesislerine başvurduğunu bildirdi.

Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban kesimi sırasında yaşanan yaralanmalar sonucu acemi kasaplar acillerin yolunu tuttu. 13 bin 513 kişi yaralanmalar nedeniyle hastaneye başvurdu.

BAKAN MEMİŞOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Bakan Memişoğlu, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, "Kurban Bayramı'nın ilk gününde, kurban kesimi esnasında yaşanan yaralanmalar nedeniyle sağlık tesislerimize toplam 13 bin 513 kişi başvurmuştur. Süreç boyunca vatandaşlarımızı daha dikkatli olmaya davet ediyor, yaralanan kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. Bayram mesaisinde fedakarca görev yapan tüm sağlık çalışanlarımıza yürekten teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

