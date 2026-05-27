Yer: Osmaniye! Yaralıya ilk müdahaleyi Vali Serdengeçti yaptı

Kaza, Osmaniye Dumlupınar Mahallesi Yusuf Çenet Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet devrildi. Kazayı gören Vali Serdengeçti, aracını durdurarak yaralının yardımına koştu.

HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulans gelene kadar yaralının yanında bekleyen Vali Serdengeçti, olay yerine gelen yaralının babasını da sakinleştirerek teselli etti. Yaralı genç, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

