HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Yer: Osmaniye! Yaralıya ilk müdahaleyi Vali Serdengeçti yaptı

Osmaniye'de bayramlaşma ziyaretinden dönen Osmaniye Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, tek taraflı motosiklet kazasında yaralanan yaralıya ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yer: Osmaniye! Yaralıya ilk müdahaleyi Vali Serdengeçti yaptı

Kaza, Osmaniye Dumlupınar Mahallesi Yusuf Çenet Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet devrildi. Kazayı gören Vali Serdengeçti, aracını durdurarak yaralının yardımına koştu.

Yer: Osmaniye! Yaralıya ilk müdahaleyi Vali Serdengeçti yaptı 1

HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulans gelene kadar yaralının yanında bekleyen Vali Serdengeçti, olay yerine gelen yaralının babasını da sakinleştirerek teselli etti. Yaralı genç, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yer: Osmaniye! Yaralıya ilk müdahaleyi Vali Serdengeçti yaptı 2

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Trump ilk defa o ülkeyi hedef aldı: "Yoksa havaya uçuracağız"Trump ilk defa o ülkeyi hedef aldı: "Yoksa havaya uçuracağız"
Özgür Özel’in acı günü!Özgür Özel’in acı günü!

Anahtar Kelimeler:
Osmaniye
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel hamlesi! TBMM'ye dilekçe verdi

Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel hamlesi! TBMM'ye dilekçe verdi

Futbolcu Furkan Perker tatil yolunda kaza geçirdi! 5 kişi yaralandı

Futbolcu Furkan Perker tatil yolunda kaza geçirdi! 5 kişi yaralandı

Fenerbahçe'de Hakan Safi canlı yayında açıkladı! "Haftaya geliyor"

Fenerbahçe'de Hakan Safi canlı yayında açıkladı! "Haftaya geliyor"

Aşkı sonunda belgelendi! Böyle görüntülendiler

Aşkı sonunda belgelendi! Böyle görüntülendiler

EYT'de yeni gelişme! Bir belgeyle emeklilik yolu yeniden hesaplanacak

EYT'de yeni gelişme! Bir belgeyle emeklilik yolu yeniden hesaplanacak

2,5 saatlik yol 36 dakikaya inecek

2,5 saatlik yol 36 dakikaya inecek

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.