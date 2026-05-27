Kemal Kılıçdaroğlu istifası! Milletvekillerinin danışmanları görevlerini bıraktı

CHP'ye mutlak butlan kararı ve Kemal Kılıçdarıoğlu'nun genel başkanlığa gelmesi sonrasında yeni gelişmeler yaşandı. Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veren milletvekillerinin basın danışmanları istifa etti.

Recep Demircan

Mahkemenin CHP'nin kurultayına ilişkin "mutlak butlan" kararı vermesinin ardından yaşanan gelişmelere bir yenisi eklendi. Evrensel'de yer alan habere göre CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal'ın basın danışmanı istifa etti. Sarıbal, "mutlak butlan" kararı sonrası genel başkanlığa getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'na verdiği destekle gündeme gelmişti.

"VİCDANEN KABUL EDEMEYECEĞİM"

Bir istifa haberi daha geldi. Kılıçdaroğlu’na destek veren CHP Konya Milletvekili Barış Bektaş’ın parlamento danışmanı Ferhat Özbakış görevinden istifa ettiğini açıkladı. Özbakış açıklamasında şunları ifade etti:

Ferhat Özbakış

"Henüz çocuk yaşta Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında mücadele etmeye başlamış; Lise Komisyonu Başkanlığı, Gençlik Kolları yöneticiliği ve ana kademe ilçe yöneticiliği görevlerinde bulunmuş bir Cumhuriyet Halk Partili olarak;

Mutlak butlan darbesinin herhangi bir parçası olmayı vicdanen kabul edemeyeceğim için, 2023 yılından bu yana sürdürdüğüm Konya Milletvekili Barış Bektaş’ın TBMM Milletvekili Danışmanlığı görevinden istifa ettiğimi kamuoyuna saygıyla duyururum.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel’dir ve asıl olan maaşlar, ünvanlar değil Cumhuriyet Halk Partisi’dir."

