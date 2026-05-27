Erdoğan'dan bayram namazı sonrası 'Gazze' mesajı: "Netanyahu denilen zalim inanıyorum ki gereken dersi alacaktır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şu şekide:



"Hayırlı bayramlar. Nice bayramlara Allah kavuştursun inşallah. Her şeyden önce bayramlar sevgi, saygı birlik beraberlik dayanışma günleridir. Kurban Bayramı da bunlardan bir tanesi. Kurban Bayramının bir ayrıcalığı var. Kurban Bayramı aynı zamanda bir teslimiyet bayramıdır.

"KURBAN BİR YAKINLAŞMADIR"

Bu teslimiyette baba evladın, bir biriyle olan teslimiyetini görüyoruz. Bu teslimiyetle beraber kurbanı görüyoruz. Kurban bir yakınlaşmadır.

"NETANYAHU DENİLEN ZALİM DE GEREKEN DERSİ ALACAKTIR"

Her şeyden önce bir Filistin'i, Gazze'yi yaşadık. Yaşananlar bizler için bu bayramda ayrı bir duruş ayrı bir vakfe. Rabbim inşallah bir an önce bu Netanyahu denilen zalim de inanıyorum ki dünya Müslümanları karşısında gereken dersi alacaktır. İnşallah bir an önce de bizler bu duruşu görelim. Bu duruşu hep beraber yaşayalım. 4-5 milyon Müslüman bunu bizzat yaşasın diye bekliyoruz"