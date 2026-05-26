Cizre savaş alanına döndü! Akraba iki aile arasında feci kavga: 8 yaralı, 17 gözaltı

Şırnak'ın Cizre ilçesi bayram öncesi adeta savaş alanına döndü. Akraba iki aile arasında çıkan taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgada 2'si bıçakla olmak üzere toplam 8 kişi yaralandı. Kavgaya karıştıkları tespit edilen 17 kişi de gözaltına alındı. Öte yandan polis kavganın yaşandığı mahallede ve yaralıların kaldırıldığı hastanede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Melih Kadir Yılmaz

Olay, Cizre ilçesi Cudi Mahallesi Ziraat Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aralarında daha önceden arazi anlaşmazlığı bulunan akraba iki ailenin bireyleri arasında bayram arifesinde tartışma çıktı.

TAŞLI, SOPALI VE BIÇAKLI KAVGAYA DÖNDÜ

Kısa sürede büyüyen tartışma taş, sopa ve bıçakların da kullanıldığı tekmeli tokatlı kavgaya dönüştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

MAHALLE SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ; POLİS BİBER GAZI KULLANDI

Mahallenin adeta savaş alanına döndüğü kavgayı kısa sürede olay yerine gelen Çevik Kuvvet polisi, biber gazı kullanarak kontrol altına alabildi.

8 KİŞİ YARALANDI

Çıkan kavgada 2 kişi aldığı bıçak darbeleriyle, 6 kişi ise taş ve sopa darbeleriyle vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Polis ekipleri, kavganın büyümesini önlemek amacıyla hem olayın yaşandığı mahallede hem de yaralıların kaldırıldığı hastane çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Kavgaya karıştığı tespit edilen 17 şüpheli ise polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı inceleme devam ediyor.

Şırnak Cizre kavga
