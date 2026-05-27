CHP'de soğuk rüzgarlar! Ali Mahir Başarır'dan Kılıçdaroğlu'na çağrı: "Şeref sözü, siyaseti bırakırım"

CHP'de mutlak butlan kararı sonrası parti adeta ikiye ayrıldı. Özgür Özel cephesi ve Kemal Kılıçdaroğlu cephesi arasında soğuk rüzgarlar eserken CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Kemal Kılıçdaroğlu'na çok sert sözlerle yüklenmişti.

"BİR TEK ONU AFFETMEYECEĞİM" DEMİŞTİ! BAŞARIR'DAN KILIÇAROĞLU'NA ÇAĞRI

Başarır'ın ağır sözleri sonrası basına yansıyan haberlerde, Kılıçdaroğlu'nun bir tek Ali Mahir Başarır'ı affetmeyeceği bilgisi yer aldı. Öte yandan Başarır'dan Kılıçdaroğlu'na çok konuşulacak bir çağrı geldi.

"KOLTUĞU BIRAKIYORUM"

Başarır dün Mersin'in Tarsus ilçesinde düzenlediği buluşmada, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisini hedef alan söylemlerine kurultay çağrısıyla yanıt verdi.

Başarır, "Bir tek beni affetmiyormuş. Bakın ben 50 yaşındayım. Kemal Bey 80 yaşında. Buradan, memleketimden, doğup büyüdüğüm topraklardan bir çağrım var. Madem beni affedemiyorsun, madem beni istemiyorsun... Ben sana göre daha gencim, 30 yaş daha küçüğüm. Ama ben koltuğumu bırakıyorum.

"KURULTAY KARARI AL SİYASETİ BIRAKIYORUM, ŞEREF SÖZÜ"

Yarın kurultay kararı alıyorsan siyaseti de bırakıyorum. Şeref sözü Kemal Bey, şeref sözü. Evime, çocuklarıma, eşime giderim, onlara sarılırım. Yarın kurultay kararı al, Ali Mahir Tarsus'a evine dönüyor, gelmemek üzere" ifadelerini kullandı.