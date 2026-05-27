Son dakika | Kılıçdaroğlu'ndan Özel'e ilk yanıt: Kurultayı işaret etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in "Genel başkanı 2 milyon CHP üyesi seçsin" çağrısına ilk kez yanıt verdi. Kılıçdaroğlu ayrıca merak edilen "Kurultay yapılacak mı?" sorusunu da cevapladı.

Mehmet Hazar Gönüllü

CHP'de "mutlak butlan" kararının ardından başlayan gergin hareketlilik takip edilmeye devam ediyor. Gözler Kemal Kılıçdaroğlu'ndan gelen açıklamalara çevrildi. Genel başkanlığa geri dönen Kılıçdaroğlu bugün gazetecilerin sorularını yanıtladı, Özgür Özel'in 'seçim' çağrısına yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'ndeki kaos görüntülerine ilişkin tepki gösterirken "Adnan Beker'in otobüsünün, militanlarının orada ne işi var? Ahlaki sorunlu olan bir kişinin CHP Genel Merkezi'nde ne işi var?" ifadelerini kullandı.

"SÜREÇ SAĞLIKLI BİR ZEMİNDE İLERLEMELİ"

Kılıçdaroğlu açıklamalarında şunları kaydetti:

  • Bir süreç başladı, bu sürecin sağlıklı bir zeminde ilerlemesi gerekiyor. Partinin birliğinin, bütünlüğünün korunması, birlikte mücadele edilmesi, sorunlara karşı sağlıklı çözümler üretilmesi bütün siyasetçilerin ortak görevi ve bunun için çalışmak zorundayız.

“ÖZEL İLE BAYRAMLAŞMA NEDEN OLMASIN”

  • Özgür Özel ile bayramlaşma da olur, neden olmasın. Yüz yüze niye gelmeyelim? Biz düşman değiliz ki, aynı partide görev yapan iki kişiyiz. Ayrışmak, kavga etmek, ayrışmayı dönülemez noktalara taşımak doğru değil.

‘KURULTAY’ MESAJI: “TEDBİR KARARI KALKINCA YAPARIZ”

  • (Kurultay gündeminizde mi?) Kurultay yapacağız. Kurultayın yasal zeminde yapılması lazım. Tedbir kararı kalktıktan sonra kurultay yapılır.

ÖZEL'İN ÇAĞRISINA İLK KEZ YANIT VERDİ

  • (Özgür Özel'in genel başkanlık seçimi çağrısı) Genel başkanın nasıl seçileceği belli. Kurultayı devre dışı bırakamazsınız. Genel başkanları kurultaylar seçer.
  • Parti Meclisi toplantısını büyük ihtimalle 1 Haziran'da yaparız.

"CHP TARİHİNDE HİÇBİR ZAMAN KAPI KAPATILMAMIŞTI"

  • (CHP Genel Merkezi'nde yaşanan gerginlik) Herkes yasalara uymak zorunda. CHP tarihinde hiçbir zaman kapı kapatılmamıştı. Bir CHP milletvekili genel merkeze gittiğinde kapı açılır, "Niye buraya geldin?" sorusu olamaz. Vekilleri genel merkeze almama gerekçelerini anlatsınlar. Bir partinin kapıları vatandaşa da CHP milletvekillerine de kapatılamaz.

ADNAN BEKER'E SERT TEPKİ

  • Adnan Beker'in otobüsünün, militanlarının orada ne işi var? Bunların çoğu partili değil. Taş atmak için mi, olay çıkarmak için mi, CHP'yi yaralamak için mi? Bunlara nasıl güveniyorlar, bunları nasıl partiye sokuyorlar? Ahlaki sorunlu olan bir kişinin CHP Genel Merkezi'nde ne işi var? "Cumhurbaşkanlığı seçiminde oy vermedim" diyen bir kişinin orada ne işi var? Onların aklıyla giderseniz işte bu tablo ortaya çıkar.

