HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

İzmir'de miting gerilimi! Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na "tarihi" çağrı

İçerik devam ediyor
Melih Kadir Yılmaz

İzmir'de hareketli dakikalar yaşanıyor. Özgür Özel bugün İzmir'de miting yapacağını duyurdu ve yer olarak Cumhuriyet Meydanı'nı işaret etti. Valilik ise mitingin Gündoğdu Meydanı'nda yapılmasını isterken barikat ve TOMA'larla meydanı kapattı. Cumhuriyet Meydanı'na çıkmak isteyen gruba polis müdahale etti. Gündoğdu Meydanı'nda mitingine başlayan Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'na kendi ifadesiyle "tarihi" bir çağrı yaptı.

CHP'de mutlak butlan kararı sonrası başlayan gerilim sürüyor. Bir yandan yeni parti iddiaları konuşulurken, Özgür Özel İzmir'de miting yapacağını duyurmuştu.

"CUMHURİYET MEYDANI'NDA AĞIRLAYACAĞIZ"

CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, "Genel merkezimize yönelik müdahalenin ardından ilk büyük buluşmayı İzmir'de gerçekleştireceğiz. Genel Başkanımızı hep birlikte İzmir'imizde, Cumhuriyet Meydanı'nda ağırlayacağız" diyerek partilileri ve vatandaşları 12.00'de Cumhuriyet Meydanı'nda toplanmaya çağırdı.

İzmir de miting gerilimi! Özgür Özel den Kılıçdaroğlu na "tarihi" çağrı 1

VALİLİK MİTİNGİN GÜNDOĞDU MEYDANI'NA TAŞINMASINI İSTEDİ

İzmir'de ise miting yeri konusunda görüş ayrılığı var. 12 Punto'da yer alan habere göre İzmir Valiliği, alan kapasitesinin yetersizliğini gerekçe göstererek etkinliğin Gündoğdu Meydanı'na taşınmasını istedi. Özgür Özel ve kurmayları ise Cumhuriyet Meydanı'nda ısrarcı. Özel, mitingi Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştireceğini valiliği bildirdi.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Öte yandan İzmir'den de görüntüler gelmeye başladı. Mitingin yapılması planlanan alanda güvenlik önlemleri alındı.

İzmir de miting gerilimi! Özgür Özel den Kılıçdaroğlu na "tarihi" çağrı 2

TANAL: "MİTİNG ALANLARINI KAPATIK HALKLA BULUŞMAYI ENGELLİYORLAR"

Öte yandan CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal konuyla ilgili olarak açıklama yaptı. Tanal, "Önce kurultayı tartışmaya açtılar. Sonra CHP Genel Merkezi’ni polis ablukasına aldılar. Şimdi de miting alanlarını kapatıp halkla buluşmayı engelliyorlar. Yapılan iş, Cumhuriyet Halk Partisi’nin siyasi alanını daraltıyor, AK Parti’nin siyasi alanını genişletiyor.

Mesele güvenlik değil. Mesele, CHP’nin milletle buluşmasından duyulan rahatsızlık. Butlan kararının arkasına sığınanlar şunu iyi görsün: Yaptığınız iş demokrasiye değil, iktidarın siyasi hesaplarına yarıyor. Ama unutmayın: Meydanlara bariyer kurabilirsiniz, milletin vicdanına kuramazsınız" ifadelerine yer verdi.

ÖZGÜR ÖZEL İZMİR'E GELDİ: "MİLLET NEREDE BEKLİYORSA ORAYA GİDERİZ"

İzmir'e gelen Özgür Özel, mitingle ilgili yaptığı açıklamada "Arkadaşlar havaalanında bir karşılamadan ziyade bayramlaşmak istediğini söyledi. Planlanmış bir miting yok, o yüzden izin başvurusuna gerek yok. Partililerle merhabalaşıp bayramlaşacağız.
O meydan il başkanlığımızın hemen yanında, korkmuşlar, meydanı çevirmişler, böyle bir şeye gerek yok. Millet bizi nerede bekliyorsa oraya gideriz" dedi.

İzmir de miting gerilimi! Özgür Özel den Kılıçdaroğlu na "tarihi" çağrı 3

İZMİR'DE POLİS MÜDAHALESİ

Cumhuriyet Meydanı'na girmek isteyen gruba ise polis izin vermedi. Meydana girmekte ısrar eden gruplara polisi TOMA'dan atılan tazyikli su ile müdahale etti.

İzmir de miting gerilimi! Özgür Özel den Kılıçdaroğlu na "tarihi" çağrı 4

İzmir de miting gerilimi! Özgür Özel den Kılıçdaroğlu na "tarihi" çağrı 5

İzmir de miting gerilimi! Özgür Özel den Kılıçdaroğlu na "tarihi" çağrı 6

İzmir de miting gerilimi! Özgür Özel den Kılıçdaroğlu na "tarihi" çağrı 7

İzmir de miting gerilimi! Özgür Özel den Kılıçdaroğlu na "tarihi" çağrı 8

İzmir de miting gerilimi! Özgür Özel den Kılıçdaroğlu na "tarihi" çağrı 9

İzmir de miting gerilimi! Özgür Özel den Kılıçdaroğlu na "tarihi" çağrı 10

ÖZGÜR ÖZEL GÜNDOĞDU MEYDANI'NA GELDİ

Polis müdahalesi sona ererken, Özgür Özel ve beraberindeki kalabalık Gündoğdu Meydanı'na geldi.

İzmir de miting gerilimi! Özgür Özel den Kılıçdaroğlu na "tarihi" çağrı 11

"ARKADAŞLARIMIZI SATMADIK"

Parti otobüsüne çıkan Özel konuşmasına başladı. İşte Özel'in konuşmasından öne çıkan mesajlar:

  • Bu sokaklarda ilk kez öfke görüyorum. Şu an ülkeyi kurtarma zamanı.
  • Biz arkadaşlarımızı satmadık.

"BU MESELE BENİMLE KEMAL BEY ARASINDA DEĞİL"

  • Bugün CHP bir kez daha kapatılmış durumda. Bu mesele benimle Kemal bey arasında değildir, bu mesele milletle Tayyip Erdoğan arasındadır.
  • Mutlak butlanla mutlak sultana geçit vermeyeceğiz.

KILIÇDAROĞLU'NA 'SEÇİM' ÇAĞRISI: 2 MİLYON ÜYEMİZ SEÇSİN

  • Kemal beye İzmir’den sesleniyorum; bu insanların öfkesinden, günlerdir duyduklarından, yazılıp çizilenlerden kimse mutluluk duyduğumu düşünmesin. Bu işin bir çıkışı var. Kemal beye önerim şu: Gelsin, bayram sonradaki 1-2 hafta içindeki pazar günü, nasıl ben Ekrem başkanın seçimi için sandığı koyduysam, Kemal beye 2 milyon üyemize genel başkan seçtirmeyi teklif ediyorum.
  • Şimdi birkaç üye çıkıp "Yasa müsait değil" der. Ben açıkça söylüyorum. Sandıklar ilçelerde elinde üye kartıyla oy kullanacak, orada seçilen genel başkanı da tüm Türkiye kabul edecek. Sonrasında da davulla zurnayla bir kurultay yapıp 2 milyon üyenin seçtiğini genel başkan yapacağız.

"KAZANIRSA ELİNİ ÖPERİM"

  • İki milyon CHP'linin önüne sandığı koyarsanız yarışacağım. Eğer seçimi benden başka birisi kazanırsa elimi kaldırmayı bırak elini öpeceğim, yanında gezeceğim.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
CHP'nin bayramlaşma programı belli oldu!CHP'nin bayramlaşma programı belli oldu!
Muharrem İnce eski partisinin otobüsünü Özgür Özel'e verdiMuharrem İnce eski partisinin otobüsünü Özgür Özel'e verdi

Anahtar Kelimeler:
İzmir CHP miting
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
ne mitimgi hiç bir vasfı yok chpden uzaklaştırılmış biri bu mitingi organize edemez.
Hayırsız evlat filistin mitingi yaparken galata köprüsü miting alanı olarak hizmet veriyor, ortada güvenlik vs yok! İş muhalif parti mitinglerine gelince kırk dereden su getiriliyor! Ülke 70 yıl öncesine döndürüldü! Yalan haberlerle, sansürle ortalık güllük gülistanlık gösteriliyor! Umarım sonucu o tarihteki gibi olmaz...
En Çok Okunan Haberler
Temizlediği aracında 2 saat uyudu ölümden döndü! Yüzde 90 görme kaybı yaşadı

Temizlediği aracında 2 saat uyudu ölümden döndü! Yüzde 90 görme kaybı yaşadı

Pezeşkiyan onayladı! İran'da kısıtlama kaldırıldı

Pezeşkiyan onayladı! İran'da kısıtlama kaldırıldı

Hull City'de Acun Ilıcalı'dan taraftara büyük müjde!

Hull City'de Acun Ilıcalı'dan taraftara büyük müjde!

Ajda Pekkan 40 bin TL hesap ödedi! Bakın ne yedi

Ajda Pekkan 40 bin TL hesap ödedi! Bakın ne yedi

Yola çıkan yüksek fiyatla karşılaştı: Çare evden getirdikleri oldu

Yola çıkan yüksek fiyatla karşılaştı: Çare evden getirdikleri oldu

Akaryakıta indirim bekleniyor: 26 Mayıs benzin ve motorin fiyatı

Akaryakıta indirim bekleniyor: 26 Mayıs benzin ve motorin fiyatı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.