Özgür Özel'in "tarihi" çağrısına Kılıçdaroğlu hızla kapıyı kapattı

Özgür Özel'in Kemal Kılıçdaroğlu'na kendi ifadesiyle "tarihi" çağrısına Kılıçdaroğlu cephesinden ilk yanıt geldi. Kılıçdaroğlu'nu ziyaretin ardından konuşan CHP PM üyesi Müslim Sarı, Özel'in çağrısına kapıyı kapattı.

CHP'de "mutlak butlan" kararının ardından hareketlilik tam gaz devam ediyor. Kurultay muamması henüz netliğe kavuşmazken Özgür Özel bugün İzmir mitinginde Kemal Kılıçdaroğlu'na gündem yaratan bir çağrı yaptı.

ÖZEL: TARİHİ BİR ÇAĞRI YAPIYORUM

Gündoğdu Meydanı'nda, Muharrem İnce'nin eski partisinin seçim otobüsü üzerine çıkıp konuşma gerçekleştiren Özgür Özel, "tarihi" bir çağrı yaptığını belirtip "İzmir'den Kemal beye sesleniyorum" dedi ve 'seçim' çağrısını gündeme getirdi.

"GENEL BAŞKANI 2 MİLYON CHP ÜYESİ SEÇSİN"

Özel, 2 milyon CHP üyesinin CHP genel başkanını seçmesi için Kılıçdaroğlu'na sandık çağrısı yaptı.

Özel, Kılıçdaroğlu'na önerisini "Gelsin, bayram sonradaki 1-2 hafta içindeki pazar günü, nasıl ben Ekrem başkanın seçimi için sandığı koyduysam, Kemal beye 2 milyon üyemize genel başkan seçtirmeyi teklif ediyorum" sözleriyle açıkladı.

ÖZEL'E JET YANIT

Özel'in bu sözlerine Kemal Kılıçdaroğlu cephesinden çok geçmeden yanıt geldi.

"BUNDAN SONRASI BİZİM İÇİN SİYASİ POLEMİK"

Kemal Kılıçdaroğlu’nu konutunda ziyaret ettikten sonra açıklamalarda bulunan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclisi (PM) Üyesi ve 24. Dönem İstanbul Milletvekili Müslim Sarı, Özel'in çağrısına ilişkin şöyle konuştu:

"Biz 2 gün önce genel merkezin önüne geldiğimizde Parti Meclisi üyelerimiz, YDK üyelerimiz ve arkadaşlarımızla beraber, Genel Başkanımız ’doğru bir zamanda kurultay yapalım. O kurultay nasıl olabilir, nasıl yapılabilir, yol haritamız ne olabilir’ dediğimizde bütün diyalog kapılarını kapatmışlardı. Bundan sonrasını biz siyasi bir polemik olarak görüyoruz. Yol bellidir, yol haritası bellidir."

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

