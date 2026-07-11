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Acil durum koduyla toplu mezarlar kazıldı! Facianın korkunç boyutu

Venezuela'da 24 Haziran tarihinde peş peşe meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki iki deprem büyük zayiata yol açtı. 4 bin 118 kişinin şu ana kadar hayatını kaybettiği korkunç olayda yaşamını yitirenler için acil durum koduyla toplu mezarlar açılmaya başlandı. Bölgeden gelen görüntüler facianın boyutlarını gözler önüne serdi.

Acil durum koduyla toplu mezarlar kazıldı! Facianın korkunç boyutu

Venezuela’da 24 Haziran’da meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerin bilançosu ağırlaşmaya devam ediyor. Venezuela İletişim ve Enformasyon Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada felakette hayatını kaybedenlerin sayısının en az 4 bin 118’e yükseldiği kaydedildi. Yaralı sayısının değişmeyerek 16 bin 740’ta kaldığı belirtilirken, şimdiye dek 6 bin 462 kişinin enkazdan kurtarıldığı hatırlatıldı.

Acil durum koduyla toplu mezarlar kazıldı! Facianın korkunç boyutu 1

18 BİNE YAKIN KİŞİ EVİNDEN OLDU

856 binanın hasar gördüğü ve 190 binanın tamamen yıkıldığı, 17 bin 907 depremzedenin ise evinden olduğu ifade edildi. 29 bin 966 depremzedeye tıbbi yardım, 86 bin 794 aileye yardım malzemesi sağlandığı aktarılarak, arama-kurtarma çalışmalarının 3 bin 454 uluslararası görevli, 30 bin 76 yerel görevli ve 29 bin 843 gönüllünün katılımıyla sürdüğü vurgulandı. 24 Haziran’da meydana gelen depremlerden bu yana bin 171 artçı sarsıntı kaydedildiği belirtildi.

Acil durum koduyla toplu mezarlar kazıldı! Facianın korkunç boyutu 2

7,2 VE 7,5 İLE SARSILMIŞTI

Venezuela 24 Haziran'da 39 saniye arayla meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde depremlerle sarsılmıştı. Depremler birçok bölgede büyük yıkıma neden olmuştu. Venezuela İletişim ve Enformasyon Bakanlığı’ndan yapılan önceki açıklamada, depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının en az 3 bin 889’a yükseldiği kaydedilmişti. Yaralı sayısı ise 16 bin 740 olarak ifade edilmişti.

Acil durum koduyla toplu mezarlar kazıldı! Facianın korkunç boyutu 3

ACİL DURUM KODUYLA TOPLU MEZARLAR AÇILDI

Venezuela'nın La Guaira kentinde, 24 Haziran'da meydana gelen depremlerin ardından hayatını kaybedenlerin defni için olağanüstü önlemler alındı. Catia La Mar ile Carayaca'yı birbirine bağlayan kara yolu üzerindeki La Esperanza Mezarlığı'nda, yakınlarına ulaşılamayan yüzlerce kişinin defnedilmesi amacıyla toplu mezar oluşturuldu.

Acil durum koduyla toplu mezarlar kazıldı! Facianın korkunç boyutu 4

Acil durum kapsamında açılan toplu mezara, kimliği belirlenen depremzedelerin yanı sıra kimliği henüz tespit edilemeyen yüzlerce kişinin cenazesi de defnedildi. Bölgeden gelen havadan görüntüler, depremin ardından yaşanan insani felaketin boyutunu gözler önüne serdi.

Acil durum koduyla toplu mezarlar kazıldı! Facianın korkunç boyutu 5

Acil durum koduyla toplu mezarlar kazıldı! Facianın korkunç boyutu 6

Acil durum koduyla toplu mezarlar kazıldı! Facianın korkunç boyutu 7

Acil durum koduyla toplu mezarlar kazıldı! Facianın korkunç boyutu 8

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
deprem Venezuela
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