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Arnavutköy'de aile faciası... Eski eşi ve oğlunu pompalı tüfekle katledip intihar etti!

İstanbul Arnavutköy'de kan donduran bir aile faciası gerçekleşti. Uzaklaştırma kararı bulunan şahıs eski işini ve 18 yaşındaki oğlunu pompalı tüfekle katlettikten sonra aynı silahla intihar etti. Şüphelinin boşandığı eşinin başka biriyle evlenmesi nedeniyle korkunç olayı gerçekleştirdiği öğrenildi.

Arnavutköy'de aile faciası... Eski eşi ve oğlunu pompalı tüfekle katledip intihar etti!

Kan donduran olay, Arnavutköy Boğazköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Davut Gökkaya, bir yıl önce boşandığı eşi Türkan Gökkaya'nın, başka biriyle evlendiğini duyunca eve geldi.

Arnavutköy de aile faciası... Eski eşi ve oğlunu pompalı tüfekle katledip intihar etti! 1

POMPALI TÜFEKLE DEHŞET SAÇTI

İddiaya göre, şahıs eve girer girmez yanında getirdiği pompalı tüfekle önce eski eşi Türkan Gökkaya'ya ateş açtı, ardından 18 yaşındaki oğlu Emin Gökkaya'yı vurdu. Daha sonra evde bulunan diğer oğluna da ateş etmek isteyen şahsın, çocuğun kanepenin arkasına saklanması nedeniyle amacına ulaşamadı. Davut Gökkaya, son olarak aynı pompalı tüfekle kendini vurup intihar etti.

Arnavutköy de aile faciası... Eski eşi ve oğlunu pompalı tüfekle katledip intihar etti! 2

ANNESİ VE OĞLU KURTARILAMADI

Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Türkan Gökkaya, oğlu Emin Gökkaya ve Davut Gökkaya'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Arnavutköy de aile faciası... Eski eşi ve oğlunu pompalı tüfekle katledip intihar etti! 3

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından cenazeler Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Hayatını kaybeden aile fertlerinin birlikte çekilmiş fotoğrafları da ortaya çıktı. Öte yandan edinilen bilgilere göre, ailenin çocuklarından birinin de geçtiğimiz yıllarda meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Arnavutköy de aile faciası... Eski eşi ve oğlunu pompalı tüfekle katledip intihar etti! 4

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Arnavutköy de aile faciası... Eski eşi ve oğlunu pompalı tüfekle katledip intihar etti! 5
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Arnavutköy pompalı tüfek
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