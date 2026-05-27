Kılıçdaroğlu frene, Özel gaza basıyor: Kurultay düğümünde çarpıcı iddia

CHP’de sular durulmuyor. Mahkemenin “mutlak butlan” kararıyla başlayan kriz, parti yönetiminde de sarsıntıya yol açtı. Genel Başkanlık görevine geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu, eski kurulların da göreve dönmesi için adım atarken Özgür Özel cephesi ise olağanüstü kurultay hamlesine hazırlanıyor. Bir yanda “Yargıtay kararı kesinleşmeden kurultay olmaz” diyen Kılıçdaroğlu’na yakın isimler var, diğer yanda ise “Kurultay zorunluluk” diyen Özel kanadı.

KILIÇDAROĞLU CEPHESİ OLAĞANÜSTÜ KURULTAYA KAPIYI KAPATTI

BBC Türkçe'ye konuşan Kılıçdaroğlu'na yakın kaynaklar, "mutlak butlan" kararıyla olağanüstü bir durum oluştuğunu belirterek, kurultay talepleri ile ilgili "Parti Meclisi bir kişiye düşse bile, genel başkan partiyi yönetebiliyor. Yargıtay'daki temyiz başvurusu sonuçlanana kadar kurultay yapılamaz" değerlendirmesini yaptı.

Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara 3. İcra Dairesi Müdürlüğü'ne başvurarak, 2020'de gerçekleştirilen 37. Olağan Kurultay'da seçilen Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin göreve dönmesini talep etti.

GÖZLER 1 HAZİRAN'DA

Talebin kabul edilmesiyle Kılıçdaroğlu, 1 Haziran'da PM'yi toplayacak ve ardından da yeni Merkez Yönetim Kurulu üyelerini belirleyecek.

ÖZEL KURULTAY HAMLESİNE HAZIRLANIYOR

Mutlak butlan kararı sonrasında ilk mitingini İzmir'de yapan Özgür Özel ise olağanüstü kurultay için ilk hamlesini PM'de yapacak.

Kritik bir dengenin bulunduğu PM'de, istifa, ölüm, ihraç ve başka kurullara görevlendirmeler nedeniyle boşalmalar olduğu için eksik koltuklar, yedek üyelerle tamamlanacak.

OLAĞANÜSTÜ KURULTAY İÇİN DESTEK GELECEK Mİ?

PM'nin şu andaki tablosunda dengeler son derece kritik. Her iki taraf da çoğunluğun kendilerinden yana olduğunu savunuyor.

Ancak genel merkeze polis müdahalesiyle girilmesine tepki gösteren Özel'e muhalif bazı PM üyelerinin "olağanüstü kurultay" çağrısına destek verebileceği savunuluyor.

"KILIÇDAROĞLU, SALT ÇOĞUNLUKLA KARAR ALINSA BİLE UYGULAMAZ"

Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın kaynaklar, mutlak butlan kararı nedeniyle, kurultay konusunda hukuki tartışmalar olduğunu ve bu koşullarda olağanüstü kurultaya gidilemeyeceğini savunuyor.

BBC Türkçe'ye konuşan bir Parti Meclisi üyesi, "Kurallar tam oturmuş değil. Herkes süreci anlamaya çalışıyor. Mutlak butlan kararıyla ilgili Yargıtay'daki karar kesinleşmeden kurultay yapılması yeni bir hukuki tartışmayı beraberinde getirir" değerlendirmesini yaptı.

Aynı PM üyesi, olağanüstü bir durum yaşanması nedeniyle Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlık yetkisini kullanarak, PM kararı veya delege imzasıyla kurultay çağrısı yapılsa bile bunu uygulamama yetkisi olduğunu söyledi.

"Parti Meclisi, 40 üyenin altına düşse bile, bir kişiye düşse bile, genel başkan partiyi yönetebiliyor. Çünkü olağanüstü bir durum var. Genel Başkan Yargıtay kararı kesinleşene kadar görevine devam eder. Bu yetki, mahkemenin mutlak butlan kararına dayanıyor" ifadelerini savundu.

ÖZEL'İN GRUP BAŞKANLIĞI DA DÜŞEBİLİR

Yakın çevresine göre Kılıçdaroğlu mutlak butlan kararının verdiği yetkiye dayanarak, Özel'in grup başkanlığını da geçersiz sayacak.

Delegenin salt çoğunluğunun imzasıyla gelebilecek kurultay taleplerini de aynı gerekçeyle geri çevirecek.

İHRAÇ TARTIŞMASI

Kılıçdaroğlu'na yakın bazı isimler, Özgür Özel ve arkadaşları için Kılıçdaroğlu'nun disiplin kurullarını çalıştıracağını, ihraç edilmelerinin yolunun açacağını öne sürüyor.

Bunun için önce parti içinde bir inceleme komisyonu kurulacağı, haklarında yolsuzluk, usulsüzlük iddiaları bulunan belediye başkanları hakkındaki dosyaların da bu kurul tarafından incelenerek, karar verileceği belirtiliyor.

Kılıçdaroğlu'na yakın bazı isimler ise hemen başlatılacak bir disiplin sürecinin, partide bölünme anlamına geleceğini belirterek, "Kemal beyin böyle bir kararı var mı bilmiyoruz, ama parti içinde birliği sağlamak yerine bölmeyi amaçlayan bir adımın olduğu yerde biz olmayız. Çünkü bu sadece iktidarın işine yarar" görüşünü dile getiriyor.

ÖZEL CEPHESİ: KURULTAY ZORUNLULUK

Özgür Özel kanadı ise, PM kararı veya delege imzasıyla alınacak kurultay kararının Kılıçdaroğlu tarafından işleme konulmasının ve dolayısıyla kurultayın zorunluluk olduğunu savunuyor.

"CHP'Yİ ÖLDÜRMEK ANLAMINA GELİR"

Özgür Özel ve arkadaşlarına yönelik bir ihraç kararının parti kurullarından çıkarılmasının zor olduğunu belirten Özel'in bir yakın kurmayı, BBC News Türkçe'ye şu değerlendirmeyi yaptı:

"İktidarın kuyruğuna takılacak bir CHP kitlesi yok. Biz PM ve delege imzasıyla kurultay talep edeceğiz. 'Bunu uygulamıyorum' demek CHP'yi öldürmek anlamına gelir. Biz sonuna kadar partide kalarak mücadele edeceğiz. CHP tabanı, delege iradesi, milletvekilleri, AK Parti yargısı kararlarıyla partiyi bölmek isteyenlere izin vermeyecek."

Kaynak: BBC | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır