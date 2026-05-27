Bahçeli'den CHP'ye 4 maddelik öneri! Arınma çağrısı yapıp kongre tarihi verdi

CHP'de mutlak butlan kararı sonrası yaşanan gelişmeler Türkiye gündeminin üst sıralarına yerleşti. Konuyla ilgili olarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli dikkat çeken bir çıkış yaptı.

Türkgün Gazetesi'ne değerlendirmelerde bulunan Bahçeli, CHP'nin kongre tarihi için 9 Eylül'ü işaret etti. CHP'ye kenetlenme çağrısı yapan Bahçeli, "Beklentimiz bölünmüş bir CHP değil; kenetlenmiş, yüklerinden arınmış, Türkiye ve Türk milletine hizmet eden CHP'dir. Geçici makam mücadeleleri uğruna partinin kurumsal kimliğinin yıpratılması, tabanın kutuplaştırılması ve teşkilat yapısının tahrip edilmesi tarih önünde ağır bir sorumluluk doğuracak. Mübarek Kurban Bayramı'nın kültür ve geleneğimizdeki kutlu çağrısına istinaden CHP'de çatışmanın sulhe, anlaşmazlıkların uzlaşıya dönüşmesini diliyor, ilgili tarafları sağduyuya ve birlik diline davet ediyorum" dedi.

"AYAK OYUNLARINI YAKINDAN TANIRIZ"

Hiçbir partinin iç işlerine karışmak gibi bir niyetlerinin olmadığını da vurgulayan Bahçeli, "Böyle bir yetkimiz de yok zaten. Ancak biz Türk demokrasisini ve siyasetini düşünen bir partiyiz. Türkiye'nin refahı, barışı, huzuru için gayret gösteren bir hareketiz. Ayrıca MHP bu konularda yüksek bir tecrübeye sahiptir. Geçmişte partimizin çeşitli dönemlerde kongre süreçlerinde ele geçirilmeye çalışıldığına şahit olunmuştur. Vurgulamak isterim ki Cumhuriyet Halk Partisi, siyasi mücadelede farkı taraflarda olduğumuz bir partidir. Geçmişte karşılaştığımız çoğu zorluk karşısında ve Partimize yönelik operasyonlar sırasında demokratik siyasi kültürümüz ve parti kurumsallığının sürdürülmesi adına kendilerinden bir destek ve dayanışma görmediğimizi belirtmek isterim. Bu birikimden hareketle ve dikkatli bir şekilde söz söylüyoruz. Değerlendirmelerimiz de yalnızca demokratik siyasetin güçlenmesine, istikrarın korunmasına ve ülkemizin huzuruna yönelik iyi niyetli bir çabanın sonucudur. Bu tür fitne ve ayak oyunlarını biz yakından tanır, önceden sezer ve nasıl bertaraf edileceğini herkesten iyi biliriz. Bu tecrübeye dayanarak, CHP'nin benzer bir duruma düşmesine engel olunması gerektiğini belirtmek de bizim için Türk milletine karşı bir sorumluluktur. Zira bize göre CHP'de yaşanan son gelişmeler CHP'nin iç meselesi olmanın yanı sıra Türkiye'de siyasal istikrarın korunması açısından da son derecede önemlidir" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanı olduğuna da vurgu yapan Bahçeli, "Yargıtay'ın nihai kararıyla kesinleşecek olsa da yargı kararı ortadadır. Sayın Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanıdır. Mahkeme kararının uygulanması sürecinde yaşananlar ne CHP'ye ne de demokrasimize yakışan bir durum olmamıştır. Bundan sonraki süreçte Sayın Kemal Kılıçdaroğlu normal olarak mahkeme kararının ve genel baskan olmasının gereklerini yerine getirecektir. Bu kapsamda ilk olarak genel merkeze yerleşme, onarma ve toparlanmayı gerçekleştirecek, dağınıklığı giderecektir. Aynı zamanda parti faaliyetleri devam edecektir. Bu şekilde bir siyasi partinin çöküşü değil yeniden inşası demokrasiye kazandırılması mümkün hale gelecektir" şeklinde konuştu.

CHP'YE 4 BAŞLIKLI YOL HARİTASI! ARINMA ÇAĞRISI YAPIP KONGRE TARİHİ VERDİ

CHP için dört başlıklı bir yol haritası çizen Bahçeli, arınma ve durulma çağrısı yaptı. Bahçeli ayrıca kongre için de 9 Eylül tarihini işaret etti. İşte Bahçeli'nin 4 başlıktan oluşan sözleri:

"İlk olarak CHP'de siyasi atmosferi zehirleyen, CHP'nin parti aidiyetine ve kurumsal kimliğine zarar veren nefret dilinin ivedilikle terk edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Partilerin birbirini tahkir ve tahrik ettiği bu dilin yüksek mesuliyet ve partililik şuuruyla uzlaşı diline dönüştürecek muhataplar Sayın Kılıçdaroğlu ve Sayın Özel'dir.

İkincisi CHP'de bir "arınma ve durulma" sürecinin başlatılması gereğidir. Arınma ve durulma sürecinde yolsuzluk ve usulsüzlükler, tutuklamalar ve diğer ahlaki meseleler iyi anlatılmalı, şeffaf bir kamuoyu iletişimi gerçekleşmelidir.

Üçüncü olarak yapılması gereken iş, mevcut üyelerin yenilenmesi ve yeni üye kaydının yapılmasıdır. Bu şekilde yolsuzluğa, usulsüzlüğe ve ahlaksızlığa bulaşmış üyeler de Cumhuriyet Halk Partisi'nden temizlenmiş olacaktır.

Dördüncüsü ise yeni ve yenilenmiş üye yapısında CHP parti kimliği ve aidiyeti ile kurumsal bağlılığın yeniden tesis edilmesidir. Bu husus, CHP'nin kongre sürecinin yeniden ve sağlıklı bir zeminde başlatılmasını sağlayacaktır. İlçe ve il kongreleri yapıldıktan sonra uygun görülecek bir tarihte büyük kongreye gidilecektir. Bize göre bu tarih partinin kuruluş tarihi de olan 9 Eylül olabilecektir"

Bahçeli açıklamalarının devamında ise "Bunları yerine getirecek olan Sayın Kılıçdaroğlu'dur. Bu şekilde büyük kongreye kadar temizlenmiş ve arınmış bir CHP tesis edilmiş, Sayın Kılıçdaroğlu da Cumhuriyet Halk Partisi'ne büyük hizmet yaparak tarihi bir sorumluluğu yerine getirmiş olacaktır. Ayrıca kongrede kim kazanırsa ona saygı duyacağını ifade ederek de fedakarlığını gösterebilecektir" dedi.