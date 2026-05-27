Kazadan yaralı kurtulan sürücüye araca plaka takmamaktan 46 bin TL ceza

Antalya’nın Manavgat ilçesinde tur aracının motorlu bisiklete çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsüne araca plaka takmamaktan 46 bin TL para cezası uygulandı.

Kaza, Sarılar Mahallesi Muhittin Ersoy Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D-400 karayolu istikametine seyir eden Tunahan Belen’in kullandığı tur aracı, Sarılar Caddesi kavşağına geldiğinde yan yoldan gelip kavşağa dönmekte olan Berivan Selen Genç’in kullandığı plakası bulunmayan motosiklete çarptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, olay yerine gelin sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralı sürücüye plaka takılma mecburiyeti olan araca plaka takmamaktan ise 46 bin TL para cezası uygulandı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel hamlesi! TBMM'ye dilekçe verdi

Cizre savaş alanına döndü! Akraba iki aile arasında feci kavga: 8 yaralı, 17 gözaltı

Fenerbahçe'de Hakan Safi canlı yayında açıkladı! "Haftaya geliyor"

Aşkı sonunda belgelendi! Böyle görüntülendiler

Emekli ve memur maaşı hesabı şekilleniyor: 'Seyyanen zam' vurgusu

ŞOK'a projeksiyon cihazı geliyor! 27 Mayıs ŞOK aktüel kataloğu

