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Küba’da elektrik şebekesi bu hafta ikinci kez çöktü

Küba’nın ulusal elektrik şebekesi bir kez daha çökmesi sonucu bu hafta ülke genelinde yaşanan 2’nci, bu yıl ise 4’üncü elektrik kesintisi yaşandı.

Küba’da elektrik şebekesi bu hafta ikinci kez çöktü

ABD’nin yaptırımları nedeniyle Küba’da elektrik krizi sürüyor. Ülke genelinde cuma günü yerel saatle 16.30’da elektrik şebekesi çöktü. Böylece ülke genelinde bir hafta içinde 2’nci, bu yıl ise 4’üncü elektrik kesintisi yaşandı. Enerji Bakanı Vicente de la O Levy sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Ulusal Elektrik Enerji Sistemini yeniden kurmak için çalışmalara başladık. Küba’nın onurlu ve özverili elektrik ve petrol işçileri her gün elektrik kesintisiyle mücadele ediyor. Burada kimse pes etmiyor!" ifadelerini kullandı.

Ülke, son olarak pazartesi günü karanlığa gömülmüştü.

YAKIT KRİZİ

ABD yaptırımları nedeniyle Küba, uzun zamandır ciddi şekilde hasar görmüş enerji santrallerini onarmak için gerekli yakıt ve ekipmanı ithal etmekte zorlanıyor ve bu durum ülkenin elektrik arzını zor durumda bırakıyor. ABD Başkanı Donald Trump, 3 Ocak’ta Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu devirmesinin ardından Karayip adasına petrol ambargosu uygulamıştı. Venezuela, Küba’nın başlıca yakıt tedarikçisiydi.

ABD daha sonra yaptığı baskı sonucu Meksika da Küba’ya petrol sevkiyatını durdurmuştu.

Küba’da Ekim 2024’ten bu yana enerji tesis arızaları, kasırgalar ve diğer faktörler nedeniyle ülke çapında çok sayıda elektrik kesintisi yaşanmıştı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Küba elektrik
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