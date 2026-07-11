HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kadir İnanır anısına ücretsiz sinema gösterimi

Türk sinemasının efsane isimlerinden Kadir İnanır’ın vefatı tüm Türkiye’de büyük üzüntü yaşatırken, Adanalı sinemaseverler usta sanatçıyı anısına düzenlenen özel film gösterimleriyle anıyor.

Kadir İnanır anısına ücretsiz sinema gösterimi

Yeşilçam’ın mihenk taşlarından Kadir İnanır’ın vefatının ardından, Adana’da usta oyuncunun anısını yaşatmak için anlamlı bir etkinlik başlatıldı. Sinema emektarı Sabri Şenevi, kurduğu yazlık sinemada bir hafta boyunca usta oyuncu Kadir İnanır’ın filmlerini ücretsiz göstererek sanatçının anısını yaşatıyor. "Selvi Boylum Al Yazmalım" filminin gösterimiyle başlayan etkinlikte sinemaseverler duygu dolu anlar yaşadı.

Kadir İnanır anısına ücretsiz sinema gösterimi 1

"ONUN FİLMLERİ BİZİM İÇİN BİR OKULDU"

Usta sanatçı ile geçmişteki festivallerde bir araya geldiğini ve özel bir diyalog yaşadığını belirten Sabri Şenevi, "Kadir İnanır’ın vefat ettiğini duyunca çok üzüldük. Biz onun filmlerini izleyerek hayatı öğrendik; dürüstlüğünü, o duruşunu öğrendik. 2023 yılındaki festivalde Türkan Şoray ile ikisini bir arada görmek bizim için büyük bir mutluluktu. Kendisine imzalattığım ’Bodrum Hakimi’ afişini görünce şaşırdı ve ’Bu afişleri nasıl buluyorsunuz?’ diye sordu. Ben de bu afişleri biriktirerek bir yazlık sinema müzesi haline getirdiğimi söyleyince çok mutlu olmuştu. Şimdi onun anısına bir hafta boyunca filmlerini oynatacağım. Bugün de ’Selvi Boylum Al Yazmalım’ filmini izleyicilerle buluşturuyoruz. Allah rahmet eylesin" dedi.

Kadir İnanır anısına ücretsiz sinema gösterimi 2

"SADECE TÜRKİYE DEĞİL, DÜNYA ÖNEMLİ BİR AKTÖRÜ KAYBETTİ"

Film izlemeye gelen vatandaşlardan Murat Günaydın, Kadir İnanır’ın toplumsal olaylara değinen çok önemli bir sinemacı olduğunu kaydederek, "Kadir İnanır benim çocukluğumun en önemli aktörlerinden biriydi. Özellikle ’Selvi Boylum Al Yazmalım’ filminde inanılmaz bir oyunculukla toplumsal konuları ele alıyor. Filmdeki ’Emek nedir? Gerçek baba kimdir? Doğuran mı, büyüten mi?’ sorgulaması aslında topluma önemli bir mesaj iletiyor. Sadece Türkiye değil, dünya aslında çok önemli bir aktörü kaybetti. Gelecekte de hatırlanacağına dair kuşkum yok ama bizlerin de bunu filmleriyle yaşatması gerekiyor. Sabri abimize bu nostaljiyi ve Kadir İnanır’ı bize yaşattığı için şükranlarımı sunuyorum" ifade etti.

Kadir İnanır anısına ücretsiz sinema gösterimi 3

"YEŞİLÇAM YAŞAYAN BİR EFSANESİNİ KAYBETTİ"

Kadir İnanır’ın Yeşilçam için bir yıldızdan çok daha fazlası olduğunu ifade eden vatandaş Kadir İzci ise, "Kadir İnanır, Yeşilçam’ın bir mihenk taşıdır; felsefesi, duruşu, oturuşu, her şeyiyle yaşayan efsanesidir. Filmlerini seyrettiğiniz zaman insan sevgisini, ailevi duyguları ve aşkı en derinden hissediyorsunuz. Yeşilçam bir duayenini kaybetti. Allah gani gani rahmet eylesin, bundan sonra onu filmleriyle yaşatmak lazım" dedi.

Kadir İnanır anısına ücretsiz sinema gösterimi 4

Kadir İnanır anısına ücretsiz sinema gösterimi 5

Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Küba’da elektrik şebekesi bu hafta ikinci kez çöktü,Küba’da elektrik şebekesi bu hafta ikinci kez çöktü,
Antalya'nın tarihi dokusunu tuvale taşıyorlarAntalya'nın tarihi dokusunu tuvale taşıyorlar

Anahtar Kelimeler:
Kadir İnanır yeşilçam
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Eski eşini ve çocuğunu pompalı tüfekle öldürüp intihar etti

Eski eşini ve çocuğunu pompalı tüfekle öldürüp intihar etti

Suudi Arabistan'a çalışmak için gitti, 40 yıl sonra ülkeye dönebildi

Suudi Arabistan'a çalışmak için gitti, 40 yıl sonra ülkeye dönebildi

Belçika'nın direnci yetmedi! İspanya son anda turu kaptı

Belçika'nın direnci yetmedi! İspanya son anda turu kaptı

İddianame tamamlandı! İstenen cezalar belli oldu

İddianame tamamlandı! İstenen cezalar belli oldu

'İkinci emekli maaşını' almaya başladılar! 487 bin kişiyle rekor seviye

'İkinci emekli maaşını' almaya başladılar! 487 bin kişiyle rekor seviye

Bakanlık listeyi paylaştı! Sucuk ve kıymada at ve eşek eti çıktı

Bakanlık listeyi paylaştı! Sucuk ve kıymada at ve eşek eti çıktı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.