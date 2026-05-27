HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kars’ta bayram sessizliği: Kentin en işlek noktaları boş kaldı

Kurban Bayramı dolayısıyla Kars’ta cadde ve sokaklarda alışılmış yoğunluk yerini sessizliğe bıraktı. Normal günlerde vatandaşların yoğun olarak kullandığı kent merkezi ve alışveriş bölgelerinde sakinlik hakim olurken, özellikle her gün yüzlerce kişinin uğrak noktası olan Bedesten Bölgesi adeta boş kaldı.

Kars’ta bayram sessizliği: Kentin en işlek noktaları boş kaldı

Bayram tatilini fırsat bilen birçok vatandaşın şehir dışına gitmesi ve aile ziyaretlerine yönelmesiyle kent merkezindeki insan ve araç trafiğinde gözle görülür azalma yaşandı. Kars’ın en hareketli noktalarından biri olan Bedesten Bölgesi’nde esnaflar da sakin geçen bayram günlerine dikkat çekti. Gün içerisinde yoğunluk yaşanan bölgede bu kez sessizlik hakim oldu.
Kent merkezindeki Faikbey Caddesi, Kazımpaşa Caddesi ve Atatürk Caddesi’nde de normal günlerde oluşan kalabalıkların yerini sakin görüntüler aldı. Trafikteki yoğunluğun azalmasıyla birlikte şehirde huzurlu bir atmosfer oluşurken, vatandaşlar bayramın manevi havasını aileleriyle birlikte geçirmeyi tercih etti.

Öte yandan bazı işletmelerin bayram dolayısıyla kapalı olması da kentteki sakinliği artırdı. Özellikle tarihi Bedesten çevresindeki sessizlik dikkat çekti. Kars’ta bayram boyunca sakinliğin devam etmesi beklenirken, güvenlik ekipleri ise kent genelinde huzur ve güven ortamının korunması için görevlerini sürdürüyor.

Kars’ta bayram sessizliği: Kentin en işlek noktaları boş kaldı 1

Kars’ta bayram sessizliği: Kentin en işlek noktaları boş kaldı 2

Kars’ta bayram sessizliği: Kentin en işlek noktaları boş kaldı 3

Kars’ta bayram sessizliği: Kentin en işlek noktaları boş kaldı 4

Kars’ta bayram sessizliği: Kentin en işlek noktaları boş kaldı 5

Kars’ta bayram sessizliği: Kentin en işlek noktaları boş kaldı 6
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kazadan yaralı kurtulan sürücüye araca plaka takmamaktan 46 bin TL cezaKazadan yaralı kurtulan sürücüye araca plaka takmamaktan 46 bin TL ceza
Adıyaman’da acemi kasaplar hastanelik olduAdıyaman’da acemi kasaplar hastanelik oldu

Anahtar Kelimeler:
Kars
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel hamlesi! TBMM'ye dilekçe verdi

Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel hamlesi! TBMM'ye dilekçe verdi

Cizre savaş alanına döndü! Akraba iki aile arasında feci kavga: 8 yaralı, 17 gözaltı

Cizre savaş alanına döndü! Akraba iki aile arasında feci kavga: 8 yaralı, 17 gözaltı

Fenerbahçe'de Hakan Safi canlı yayında açıkladı! "Haftaya geliyor"

Fenerbahçe'de Hakan Safi canlı yayında açıkladı! "Haftaya geliyor"

Aşkı sonunda belgelendi! Böyle görüntülendiler

Aşkı sonunda belgelendi! Böyle görüntülendiler

Emekli ve memur maaşı hesabı şekilleniyor: 'Seyyanen zam' vurgusu

Emekli ve memur maaşı hesabı şekilleniyor: 'Seyyanen zam' vurgusu

ŞOK'a projeksiyon cihazı geliyor! 27 Mayıs ŞOK aktüel kataloğu

ŞOK'a projeksiyon cihazı geliyor! 27 Mayıs ŞOK aktüel kataloğu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.