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Özgür Özel cephesinde yeni parti için tarih verildi: "21 Temmuz'dan sonra düğmeye basacağız"

CHP'de haftalardır konuşulan yeni parti senaryosuyla ilgili bu kez tarih verildi. Özgür Özel'e yakın isimlerden Süleyman Bülbül, Yargıtay'dan bekledikleri kararın çıkmaması halinde 21 Temmuz'dan sonra yaklaşık 100 milletvekiliyle yeni bir oluşum için harekete geçebileceklerini söyledi.

Özgür Özel cephesinde yeni parti için tarih verildi: "21 Temmuz'dan sonra düğmeye basacağız"
Mehmet Hazar Gönüllü

CHP'deki mutlak butlan krizi sonrası gündeme gelen "Özgür Özel yeni parti kuracak mı?" tartışması yeni bir boyut kazandı. CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Yargıtay süreci için 20 Temmuz'u işaret ederken, kararın bekledikleri yönde çıkmaması halinde 21 Temmuz'dan sonra yeni bir oluşumun düğmesine basabileceklerini açıkladı.

YENİ PARTİ İÇİN 21 TEMMUZ'U İŞARET ETTİ

Bülbül, CHP Karacasu İlçe Yönetimi tarafından düzenlenen üye ve delege toplantısında konuştu. Yargıtay'ın mutlak butlan davasına ilişkin kararını adli tatil öncesinde vermesi gerektiğini söyleyen Bülbül, 20 Temmuz'a kadar bekleyeceklerini belirtti.

Özgür Özel cephesinde yeni parti için tarih verildi: "21 Temmuz dan sonra düğmeye basacağız" 1

"TÜM MUHALEFETİN LOKOMOTİFİ OLARAK İKTİDARA GELİYORUZ"

Kararın bozulmaması halinde yeni bir yol haritasının devreye girebileceğini söyleyen Bülbül, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyet Halk Partisi'nin 20 Temmuz'a kadar mutlak butlan davası Yargıtay tarafından bozulursa, seçilmiş genel başkanımız Özgür Özel'le birlikte bütün muhalefetin lokomotifi olarak iktidara geliyoruz. Eğer bozulmazsa, Allah'ın izniyle 21 Temmuz'dan sonra yeni bir güneş doğacak."

"100'E YAKIN MİLLETVEKİLİYLE DÜĞMEYE BASACAĞIZ"

Bülbül, yeni oluşum ihtimalinde yaklaşık 100 milletvekilinin birlikte hareket edebileceğini de öne sürdü. CHP'nin 111 milletvekilinden 100'e yakınının yeni oluşuma katılabileceğini savunan Bülbül, bütün hukuki yolların tüketilmesinin ardından harekete geçeceklerini söyledi. "Biz kaçmıyoruz, mücadelenin şeklini değiştiriyoruz" diyen Bülbül, "Yeni bir oluşum olursa bütün hukuki yolları denedikten sonra bu yeni oluşumun düğmesine basacağız" ifadelerini kullandı.

Özgür Özel cephesinde yeni parti için tarih verildi: "21 Temmuz dan sonra düğmeye basacağız" 2

ANKET SONUÇLARINI DA AÇIKLADI

Bülbül, son dört günde yaptırdıklarını söylediği üç anketin sonuçlarını da paylaştı. Özgür Özel liderliğindeki yapının yüzde 32-35 bandında destek gördüğünü öne süren Bülbül, Kemal Kılıçdaroğlu liderliğinde oluşacak bir yapının ise yüzde 2-5 arasında oy alabileceğini iddia etti.

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Özgür Özel CHP mutlak butlan
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