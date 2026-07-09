HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan Lübnan Başbakanı Selam ile İstanbul'da bir araya gelecek

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam'ı İstanbul'da kabul edeceğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Lübnan Başbakanı Selam ile İstanbul'da bir araya gelecek
Mustafa Fidan

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam'ı İstanbul'da kabul edeceğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Lübnan Başbakanı Selam ile İstanbul da bir araya gelecek 1

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE LÜBNAN LİDERİ SELAM ARASINDA İSTANBUL'DA GÖRÜŞME

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Duran, görüşmeye ilişkin şu bilgileri aktardı;

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından, Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam 10 Temmuz 2026 tarihinde İstanbul’da kabul edilecektir.

Ziyaret sırasında Türkiye ile Lübnan arasındaki ikili ilişkiler tüm yönleriyle ele alınacak, ülkemizin Lübnan’ın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine yönelik desteğinin yinelenmesi öngörülmektedir."

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tanju Özcan'ın yargılandığı 19 sanıklı davada mütalaa açıklandıTanju Özcan'ın yargılandığı 19 sanıklı davada mütalaa açıklandı
Can pazarı yaşandı! Çin'de yangın felaketi: 28 kişi hayatını kaybettiCan pazarı yaşandı! Çin'de yangın felaketi: 28 kişi hayatını kaybetti

Anahtar Kelimeler:
Lübnan Recep Tayyip Erdoğan
En Çok Okunan Haberler
Ankara'da NATO Zirvesi! Tüm dünyaya tarihi mesajlar...

Ankara'da NATO Zirvesi! Tüm dünyaya tarihi mesajlar...

Yeditepe Üniversitesi’nde ayet yazılı pankart indirilmeye çalışıldı, Vali Davut Gül’den paylaşım geldi: “İçimizdeki beyinsizlerin…”

Yeditepe Üniversitesi’nde ayet yazılı pankart indirilmeye çalışıldı, Vali Davut Gül’den paylaşım geldi: “İçimizdeki beyinsizlerin…”

Galatasaray'ı çok üzecek Victor Osimhen gelişmesi! Bu kez iş ciddi

Galatasaray'ı çok üzecek Victor Osimhen gelişmesi! Bu kez iş ciddi

Büyük mirası ses getirmişti! Ahmet Tatlıses yine dayanamadı

Büyük mirası ses getirmişti! Ahmet Tatlıses yine dayanamadı

Pazardan '2,5 kilo' muz aldı ama aslında öyle sandı: 'İşin foyası ortaya çıktı'

Pazardan '2,5 kilo' muz aldı ama aslında öyle sandı: 'İşin foyası ortaya çıktı'

Ankara'da tarihi adım

Ankara'da tarihi adım

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.