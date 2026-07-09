Cumhurbaşkanı Erdoğan Lübnan Başbakanı Selam ile İstanbul'da bir araya gelecek

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam'ı İstanbul'da kabul edeceğini bildirdi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE LÜBNAN LİDERİ SELAM ARASINDA İSTANBUL'DA GÖRÜŞME

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Duran, görüşmeye ilişkin şu bilgileri aktardı;

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından, Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam 10 Temmuz 2026 tarihinde İstanbul’da kabul edilecektir.

Ziyaret sırasında Türkiye ile Lübnan arasındaki ikili ilişkiler tüm yönleriyle ele alınacak, ülkemizin Lübnan’ın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine yönelik desteğinin yinelenmesi öngörülmektedir."