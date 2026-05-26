Kılıçdaroğlu'ndan TBMM'ye Özgür Özel başvurusu! Görevinin iptalini istedi

CHP'de hareketlilik devam ediyor. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, Özel hakkında TBMM'ye başvuru yaptı.

BAYRAM SONRASI İŞLEME ALINACAK

AHaber'in haberine göre, Kılıçdaroğlu’nun TBMM'ye 3 sayfalık dilekçe vererek Özgür Özel'in TBMM Grup Başkanı olduğu seçimin geçersiz sayılması için başvuruda bulunduğu öğrenildi. Dilekçede Kılıçdaroğlu'nun ıslak imzasının bulunduğu bildirildi. Söz konusu dilekçenin bayram sonrası işleme alınacağı bildirildi.

GRUP BAŞKANI SEÇİLMİŞTİ

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesinin kararıyla tedbiren CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel, yeniden CHP TBMM Grup Başkanı seçilmişti. 23 Mayıs günü, partinin genel merkezinde yapılan CHP TBMM Kapalı Grup Toplantısı'na katılan 96 milletvekilinden 95'inin oyunu almıştı.