Porto Riko Valisi Gonzalez: "ABD önümüzdeki hafta Küba'ya saldırı planlanıyor"

Porto Riko Valisi Jenniffer Gonzalez, ABD'nin Küba'ya olası askeri saldırısına ilişkin, "Önümüzdeki hafta Küba'ya karşı bir saldırı planlanıyor." ifadesini kullandı.

Gonzalez, yerel basına yaptığı açıklamada, ABD ordusunun gelecek Küba'ya yönelik saldırı planı olduğunu iddia etti.

Gonzalez, 3 Ocak'ta Venezuela'ya yapılan askeri müdahalede Porto Riko topraklarının kullanıldığını belirterek, "Önümüzdeki hafta Küba'ya karşı bir saldırı planlanıyor." iddiasını dile getirdi.

"KÜBA İLE SAVAŞ OLACAK"

ABD'nin Çin, Rusya ve İran'a karşı yeni bir soğuk savaş yürüttüğünü ifade eden Gonzalez, "Daha birkaç gün öncesine kadar Venezuela ile bir savaşın içindeydik ve önümüzdeki hafta da Küba ile bir savaşımız olacak." diye konuştu.

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez Parilla, ABD'nin, eylemleriyle uluslararası barış ve güvenliği aşındırdığını, Küba'ya karşı olası bir askeri saldırının emrini verenlerin "savaş suçlusu" olarak tarihe geçeceğini söylemişti.

Parilla, "BM Şartı'nın amaç ve ilkelerini savunmak ve BM merkezli uluslararası sistemi güçlendirmek" başlığı altında toplanan BM Güvenlik Konseyinde konuşmuştu.

"KÜBA'YI ÖZGÜRLEŞTİRECEĞİZ" DEMİŞTİ

ABD Başkanı Trump, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Küba konusunda uzmanlıklarının olduğunu ve halkın 65 yıldır bugünü beklediğini dile getirerek, "Küba'yı özgürleştireceğiz." yorumunu yapmıştı. Trump, Küba'daki durumun "çok kötü" olduğunu ve halkın ABD'den yardım istediğini de savunmuştu.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

