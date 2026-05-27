HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Tokya Camii'nde bayram namazı yoğunluğu! Kuyruk oldu, namaz 3 kez kılındı

İçerik devam ediyor

Japonya'nın başkenti Tokyo ve çevresinde yaşayan Müslümanlar, Kurban Bayramı'nda Tokyo Camii'ne akın ederken, yoğun katılım nedeniyle bayram namazı 3 kez kılındı. Geçen bayramlarda da Tokyo Camii'nde buna benzer yoğunluklar olmuş ve bayram namazı birden fazla kez kılınmıştı.

Japonya'nın başkenti Tokyo ve çevresinde yaşayan Müslümanlar, Kurban Bayramı sevincini Tokyo Camii'nde paylaştı. Türkiye'nin yanı sıra dünyanın dört bir tarafından gelen yüzlerce Müslüman, bayram namazını kılmak için sabahın erken saatleri itibarıyla Tokyo Camii'ne akın etti. Yoğun katılım nedeniyle cemaat cami avlusuna taşarken, buna rağmen kapasitenin yetersiz kalması üzerine bayram namazı ardı ardına 3 kez kılındı.

Tokya Camii nde bayram namazı yoğunluğu! Kuyruk oldu, namaz 3 kez kılındı 1

"FARKLI ÜLKELERDEN MÜSLÜMANLAR CAMİMİZE AKIN ETTİ"

Tokyo Camii Koordinatörü ve Baş İmam Hatibi Musa Atcı yaptığı açıklamada, her zaman olduğu gibi bayram namazına bu yıl da yoğun bir katılımın olduğunu belirterek, "Hem burada yaşayan Türk vatandaşlarımız, hem de burada ikamet eden diğer ülkelerden Müslümanlar Kurban Bayramı namazını eda etmek üzere camimize akın ettiler" ifadelerini kullandı.
Yoğun katılım nedeniyle bayram namazının 3 kez kılındığını aktaran Atcı, "Rabbim ülkemize birlik, dirlik nasip eylesin. Devletimizi, ülkemizi, milletimizi daim eylesin. Herkesin Kurban Bayramı mübarek olsun" diye konuştu.

Tokya Camii nde bayram namazı yoğunluğu! Kuyruk oldu, namaz 3 kez kılındı 2

"ÇOK MUTLUYUZ"

Bayram namazını kılmak için Tokyo Camii'ne geldiğini kaydeden Vahit Güzel "Herkesin bayramı mübarek olsun. Dünyanın her tarafından insanlar buraya gelerek namazını kıldı. Çok mutluyuz. Gelebilen herkesi buraya bekleriz. Tekrardan herkesin bayramı mübarek olsun" dedi. Mehmet Sait Dinç de "Ümmetten, farklı ülkelerden birçok insanla beraber bayram namazını eda etmeye geldik. Tüm İslam aleminin bayramını kutlar, hayırlı bayramlar dilerim" değerlendirmesinde bulundu.

Tokya Camii nde bayram namazı yoğunluğu! Kuyruk oldu, namaz 3 kez kılındı 3

"ÇOK İYİ BİR İMKAN"

Mısır vatandaşı Hişam Abdel, Kurban Bayramı'nda Tokyo Camii'nde olmaktan büyük mutluluk duyduğunu vurguladı. Tokyo Camii'nin çok büyük olduğuna dikkat çeken Abdel, "Kurban Bayramı namazını kılmak için dünyanın dört bir tarafından gelen birçok Müslümanı burada görebilirsiniz" dedi. Bunun çok iyi bir imkan olduğunu kaydeden Abdel, tüm Müslümanların Kurban Bayramı'nı kutladı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kars’ta bayram sessizliği: Kentin en işlek noktaları boş kaldıKars’ta bayram sessizliği: Kentin en işlek noktaları boş kaldı
Adıyaman’da acemi kasaplar hastanelik olduAdıyaman’da acemi kasaplar hastanelik oldu

Anahtar Kelimeler:
Bayram namazı Tokyo Japonya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel hamlesi! TBMM'ye dilekçe verdi

Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel hamlesi! TBMM'ye dilekçe verdi

Cizre savaş alanına döndü! Akraba iki aile arasında feci kavga: 8 yaralı, 17 gözaltı

Cizre savaş alanına döndü! Akraba iki aile arasında feci kavga: 8 yaralı, 17 gözaltı

Fenerbahçe'de Hakan Safi canlı yayında açıkladı! "Haftaya geliyor"

Fenerbahçe'de Hakan Safi canlı yayında açıkladı! "Haftaya geliyor"

Aşkı sonunda belgelendi! Böyle görüntülendiler

Aşkı sonunda belgelendi! Böyle görüntülendiler

Emekli ve memur maaşı hesabı şekilleniyor: 'Seyyanen zam' vurgusu

Emekli ve memur maaşı hesabı şekilleniyor: 'Seyyanen zam' vurgusu

ŞOK'a projeksiyon cihazı geliyor! 27 Mayıs ŞOK aktüel kataloğu

ŞOK'a projeksiyon cihazı geliyor! 27 Mayıs ŞOK aktüel kataloğu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.