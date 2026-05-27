Diyarbakır’da eski bayramlaşma kültürü yaşatılıyor

Günümüzde apartman ve site yaşamının yaygınlaşmasıyla birlikte kaybolmaya yüz tutan geleneksel bayramlaşma kültürü, Diyarbakır’ın Silvan ilçesindeki bir sitede kurulan örnek dayanışmayla yeniden hayat buldu.

Binalarda ve sitelerde insanların birbirini tanımadığı, bayramlarda kapıların kapalı kaldığı modern şehir hayatına inat, Silvan’daki site sakinleri bir araya gelerek bayram coşkusunu hep birlikte yaşadı. Sitenin yeşil alanında düzenlenen toplu bayramlaşma etkinliğinde ikramlıklar hazırlanarak, tam bir şölen havası estirildi.

Her yaştan site sakininin katıldığı etkinlikte, büyüklerin elleri öpüldü, çocuklara bayram harçlıkları ve ikramlar dağıtıldı. Komşuluk ilişkilerini güçlendirmeyi ve eski bayramların o samimi, sıcak atmosferini çocuklara aşılamayı hedefleyen site sakinleri, bu anlamlı organizasyonla takdir topladı. Etkinliğe katılan vatandaşlar, "Eskiden bayramlar tüm mahalleyle, komşularla bir arada kutlanırdı. Ne yazık ki şimdiki sitelerde herkes kendi kabuğuna çekilmiş durumda. Biz bu algıyı kırmak ve Silvan’ımızda komşuluk bağlarımızı canlı tutmak istedik. Çocuklarımızın da bu kültürü görerek büyümesi bizler için çok önemli" diyerek mutluluklarını dile getirdi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel hamlesi! TBMM'ye dilekçe verdi

Erdoğan'dan bayram namazı sonrası 'Gazze' mesajı

Fenerbahçe'de Hakan Safi canlı yayında açıkladı! "Haftaya geliyor"

Çitos Efe büyüdü! Son haliyle dikkat çekti

Emekli ve memur maaşı hesabı şekilleniyor: 'Seyyanen zam' vurgusu

ŞOK'a projeksiyon cihazı geliyor! 27 Mayıs ŞOK aktüel kataloğu

