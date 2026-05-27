Son dakika | Başbakan Sanchez'in liderliğindeki Sosyalist Parti'ye polis baskını

İspanya'da polis, Başbakan Pedro Sánchez'in liderliğindeki Sosyalist Parti genel merkezine baskın düzenledi. Parti binalarında arama ve el koyma işlemleri yapıldığı bildirildi.

Mehmet Hazar Gönüllü

İspanya'da "yolsuzlukla mücadele" polisi bugün Madrid’de Başbakan Pedro Sánchez’in liderliğini yaptığı Sosyalist Parti’nin genel merkezine baskın düzenledi.

İspanyol basınına göre ekipler iktidar partisi hakkındaki yasa dışı finansman iddialarına ilişkin devam eden soruşturma kapsamında delil toplamak üzere görevlendirildi.

ZAPATERO'NUN KASASINDA BULUNAN MÜCEVHERLER POLEMİK KONUSU OLDU

İspanya'da 2004-2011 yılarında başbakan olarak görev yapan, mevcut durumda iktidarda olan Sosyalist İşçi Partisinin (PSOE) eski lideri Jose Luis Rodriguez Zapatero'nun Plus Ultra hava yolu şirketiyle ilgili iddia edilen bir kara para aklama davasında yargılanıyor.

AA'nın aktardığına göre; jandarmaya bağlı Ekonomik ve Mali Suçlar Biriminin (UDEF) 19 Mayıs'ta Zapatero'nun Madrid'deki ofisinde yaptığı aramalarda bir kasada bulunan çok sayıda değerli mücevher polemik konusu oldu.

UDEF'in operasyonunda geçici olarak aldığı safir yakut, inci kolye, küpe, bilezikler ve saatlerden oluşan 100 parçadan fazla mücevherin fotoğrafları basına verildi.

Toplam değerinin 3 milyon avroyu bulduğu ileri sürülen mücevherlerin Zapatero'nun kendisine ve eşine ait olduğu, bazılarının miras kaldığı belirtilirken, eski başbakanın bunlarla ilgili bilgi vermek zorunda kalacağı açıklandı.

Ayrıca suç örgütü liderliğiyle suçlanan Zapatero'nun bir halkla ilişkiler firmasının sahibi olan iki kızı da, babasının nüfuzunu kullanmak ve yasa dışı komisyonla ilgili iddialarda soruşturmaya dahil edildi.

ZAPATERO HAKKINDAKİ İDDİALAR HÜKÜMETİ SIKIŞTIRIYOR

İspanya siyasetinde ana gündem maddesine dönüşen Zapatero'nun sanıklığından dolayı azınlık koalisyon hükümetinin büyük ortağı PSOE de zor durumda kaldı.

Başbakan Pedro Sanchez, Zapatero'ya destek verdiklerini ve suçsuzluğuna inandıklarını açıklasa da gerek muhalefetteki sağ ve aşırı sağ partiler gerekse koalisyon hükümetine dışarıdan destek veren Bask ve Katalonya bölgelerindeki yerel partiler PSOE'den konuyla ilgili açıklama talebinde bulunuyor.

Hükümet normal şartlarda öngörüldüğü gibi 2027 yazından önce seçim olmadığını savunsa da muhalefette erken seçim taleplerinin arttığı görülüyor.

Hakkında üç ayrı suç iddiasında bulunulan Zapatero, İspanya demokrasi tarihinde mahkeme tarafından suçlanan ilk eski başbakan oldu.

Zapatero şimdiye kadar yaptığı tüm açıklamalarda hakkındaki iddiaları yalanladı.

